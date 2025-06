Un helicòpter de Qatar sorprèn en volar el cel de Sabadell

Un helicòpter provinent de Qatar va sorprendre els aficionats del món de l'aviació després de veure que aterrava a l'Aeroport de Sabadell el dissabte passat dia 31 de maig a les 19:52 h, hora local. L'aeronau, que feia vora d'un any que no volava, segons els registres, és un Leonardo AW169 de tan sols un parell d'anys de vida i hi ha dues hipòtesis principals entorn de l'aparició de l'helicòpter.

D'una banda, existeix la possibilitat que durant el Gran Premi d'Espanya de la Fórmula 1, que va tenir lloc del 30 de maig a l'1 de juny al Circuit de Barcelona-Catalunya, la nau fes la funció de taxi d'algun assistent a la cursa. L'altra hipòtesi que es baralla és que, arran de la qualitat que ofereixen els hangars catalans, positivament valorada pel sector, l'helicòpter vingués a fer tasques de manteniment.

L'aeronau, tot i ser d'origen qatarià, va aterrar a Sabadell després d'una successió de vols procedent d'Itàlia, passant per les Illes Balears: va emprendre el trajecte a Salern i va aterrar a Òlbia; d'Òlbia va anar a Maó, i, finalment, de Maó a Sabadell.