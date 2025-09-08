Sabadell farà un homenatge a Salvador Allende en el 52è aniversari del cop d’estat a Xile

Sabadell commemora el 52è aniversari del cop d’estat a Xile i l’assassinat del seu president elegit democràticament, Salvador Allende, amb un acte que tindrà lloc dijous 11 de setembre, a les 12 h, a la mateixa plaça Salvador Allende. La Comissió d’Homenatge a Salvador Allende –formada per persones i entitats com ara Sabadell per la República, Poesia a Trenc d’Alba i Federalistes d’Esquerres– juntament amb el suport de l’Ajuntament de Sabadell en són els màxims promotors i han impulsat la iniciativa per commemorar-lo.
L’acte comptarà amb la intervenció de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i de Núria Serra Alsina, neboda de Joan Alsina, sacerdot català que va ser afusellat sota el règim d'Augusto Pinochet –un militar, polític i dictador xilè que va governar durant el segle passat–. Durant la cerimònia es farà una ofrena floral amb clavells blancs i també hi haurà un recital de poemes i música a càrrec del grup “Los Juan Ramones”, amb cançons folklòriques xilenes, de Victor Jara entre d’altres.
Coincidint amb la commemoració, ara fa dos anys, del 50è aniversari de la mort de Salvador Allende, es va senyalitzar la plaça que porta el seu nom, al barri de la Creu Alta. El senyal recorda els fets de l’11 de setembre de 1973, quan el govern de Salvador Allende (1908-1973) va ser derrocat per un cop d’estat militar encapçalat pel general Pinochet. El senyal també parla de la relació entre Xile i Sabadell, pel que fa a l’exili sabadellenc al país sud-americà el 1939 a conseqüència de la guerra civil i l’exili xilè a Sabadell entre els anys 1970 i 1980.
D’aquesta manera, amb l’acte de commemoració, que forma part del programa d’activitats de tardor del Pla de Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Sabadell (2022-2026), es vol fer un homenatge a Allende, però, alhora, al vincle entre la capital vallesana i el país natal de l’expresident xilè.