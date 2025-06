El Pavelló de l’Oest del barri dels Merinals ha acollit durant aquest dissabte 14 de juny un acte molt especial: el primer Torneig Solidari organitzat per l’AE Marina Pou en homenatge a Miguel García Celdrán, un veí molt implicat amb el barri i figura de referència del futbol sala local. Miguel,que va perdre les cames a causa d’una malaltia, ha estat reconegut per la seva trajectòria i compromís amb els Merinals.

L’acte ha comptat amb la participació de diversos equips, que abans de començar els partits han fet el passadís a en Miguel com a mostra de respecte i reconeixement. "Tots els equips que han participat al torneig li han fet el passadís a en Miguel, ell és una figura clau del teixit veïnal i també de les associacions de futbol sala", ha explicat Teodoro Robles Sala, president de l’AE Marina Pou Futbol Sala i impulsor de la iniciativa.

Un dels moments més especials de la jornada ha arribat quan es pretenia emetre un vídeo preparat per la filla d’en Miguel, que viu actualment als Estats Units. El que ningú no s’esperava era que, en lloc del vídeo, ella aparegués en persona. "El moment més emotiu ha estat quan hem mostrat a en Miguel la gran sorpresa del dia, ha aparegut la sea filla per sorpresa per estar amb el seu pare durant l'homenatge. Ha estat vertaderament emotiu", ha relatat Robles. Durant la jornada, que ha durat fins a les 21 h, s’ha jugat un torneig de futbol sala i s’ha compartit un espai de trobada amb picoteig. L’acte també ha comptat amb la presència de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i altres figures públiques.

Miguel García s’ha mostrat profundament emocionat i agraït: "Ha estat un homenatge molt bonic, no ho sé explicar amb paraules. En definitiva, un moment molt emocionant". I afegia, visiblement commogut: "No m’imaginava que vingués la meva filla i quan l’he vista avui se m’ha caigut el món a sobre. Estic agraït a ella i a tota la família i amics que han estat durant el matí amb mi acompanyant-me".

FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO: