El cementiri de Sabadell, a punt per rebre l'increment de visitants previst per Tots Sants

A la jornada de Tots Sants de l’1 de novembre cada any es multipliquen els desplaçaments al Cementiri Municipal. L’Ajuntament de Sabadell va activar el passat cap de setmana un dispositiu especial amb mesures de reforç del transport públic per facilitar la rebuda d’aquesta gran afluència de visitants. A més, també hi ha un increment de serveis d'informació i de neteja a l’equipament. Eloi Cortés, tinent d’alcaldessa de Presidència i Serveis a les Persones ha exposat que “l’objectiu és que tothom pugui recordar als seus difunts amb la màxima tranquil·litat possible”.\r\n\r\nEl proper dissabte el cementiri obrirà de 9 h a 18 h. Per atendre els visitants i oferir ajuda per trobar la ubicació de sepultures, hi haurà dues taules informatives, una a l’entrada principal i una altra a l’accés des del Poblenou. Així mateix, es reforçarà el servei de recollida de flors i ja s’ha incrementat la freqüència les línies d’autobusos L4 i F4.\r\n\r\nActualment, l’antiga carretera del mig, on no hi ha sepultures, es troba en procés d’obres. El projecte d’urbanització connectarà els cementiris Nou i Vell i servirà per crear l’accés Est des del Poblenou i Torre-romeu, que esdevindrà la segona entrada principal a l’equipament. També permet crear un passeig que portarà als accessos centrals de les zones vella i nova i generar nous espais d’ombra, bancs i arbres. Tot i que la celebració coincideix amb les obres, no afectarà les possibilitats d’accedir a l’equipament per qualsevol dels accessos.\r\n\r\n \r\n