L'incendi de la Roureda, des de dins: "Patia per mi i pels veïns. Vaig estar més d'una hora tancat al pis"

El carrer de Prullans de Sabadell, a la Roureda, va viure fa una setmana un d'aquells episodis que queden gravats en els carrers d'un barri. Set dies després, els veïns encara es refan de l'ensurt amb la incertesa de quan podran tornar a casa i recuperar la normalitat. De moment, fonts municipals no s'aventuren a donar una data per al retorn després que les inspeccions tècniques constatessin que dues plantes presentaven danys estructurals severs.

"Em vaig quedar tancat més d'una hora fins que els Bombers em van treure. Va ser un ensurt molt gran. Estava en una habitació molt allunyada de la porta i vaig sentir crits a l'escala. En obrir, va entrar tot el fum i em vaig haver de refugiar a l'interior", relata el Camilo, veí del quart pis. "Quan vaig veure l'incendi, vaig detectar ràpidament que era una cosa molt bèstia. Era una imatge dantesca. Patia per mi i per la resta. Esperava que tothom sabés què fer per sortir. Però hi havia un risc molt alt", expressa.

L`incendi a un pis del barri de la Roureda

Juanma Peláez

L'incendi es va originar al tercer pis i va pujar amb molta violència. "Era una xemeneia", recorda. Ell va arribar a patir per la seva integritat, però reaccionar amb serenor va ser clau per evitar un disgust més gran. "Vaig col·locar tovalloles a sota la porta, vaig tancar finestres i vaig trucar de seguida al 112", narra sobre un esperit de supervivència posat a prova com mai. "En aquell moment penses que tot se'n va a la merda, però resisteixes. Perdona que sigui tan cru", manifesta sobre com ho va viure. En total, van ser prop de setanta minuts fins que va poder ser rescatat per la finestra. En aquella franja de temps, no va poder parlar amb ningú, un fet que afegia angoixa a la situació.

Sense data de retorn

El pis del costat va resultar el més malmès. Ara, les tasques s'orienten a garantir la seguretat dels immobles. "Hi ha moltes asseguradores diferents implicades i la feina està sent molt feixuga. Primer Bombers, després l'arquitecte municipal... Dijous a la tarda es farà una trobada a la Sala Miguel Hernández per explicar com està la situació", apunta.

L`estat actual dels pisos afectats pel foc al carrer de Prullans

Juanma Peláez

Segons explica el veí, les plantes més baixes tenen millors expectatives, però no vol fer volar coloms. "En el nostre cas, ja ens han dit que serà a més llarg termini. Ara per ara, estem vivint amb familiars i esperem que se solucioni aviat, però sabem que és difícil", admet. Hi ha molts fronts oberts i encara no s'ha definit un calendari, mentre intenten deixar enrere el sotrac emocional. "Encara ho estem paint", tanca.