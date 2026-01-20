L'institut d'Investigació i Innovació del Parc Taulí busca relleu després de la sortida del director

El doctor Salvador Ventura ha deixat el càrrec de director de l’Institut d’Investigació i Innovació del Parc Taulí (I3PT) per motius estrictament professionals. La seva sortida s’ha produït després que li hagi estat concedit l’Ajut 'Acadèmia d’Excel·lència 2025', una beca d’alt nivell i gran dedicació, les condicions de la qual són incompatibles amb l’exercici de la direcció científica de l’institut.
Paral·lelament, l’I3PT ha iniciat el procés de selecció d’una nova persona per assumir la direcció científica. Durant aquest període de transició –que segurament s'allargarà uns tres mesos–, el Patronat ha nomenat una comissió gestora temporal que garanteix la continuïtat, el bon funcionament i l’impuls dels projectes de recerca i innovació del centre.
Ventura és àmpliament reconegut en l’àmbit de la recerca biomèdica i l’obtenció d’aquest ajut suposa una nova mostra de la seva trajectòria d’excel·lència científica, destaquen fonts de l'I3PT. Igualment, valoren molt positivament aquest assoliment i expressen un agraïment profund per la tasca i el lideratge durant la seva etapa al capdavant de la direcció científica.
Un any i mig al càrrec, en substitució de Lluís Blanch
Salvador Ventura va ser nomenat director de l’I3PT el juny de 2024, assumint el càrrec l’1 de setembre del mateix any, en substitució del doctor Lluís Blanch. Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona, màster i doctor en Bioquímica i Biologia Molecular per la Universitat Autònoma de Barcelona, Ventura és investigador ICREA Acadèmia i professor catedràtic del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular de la Facultat de Biociències de la UAB.
En el moment del seu nomenament, Ventura va expressar la voluntat de “trobar solucions als grans reptes en salut” i va situar com a prioritats potenciar les àrees transversals de Dades i Innovació Tecnològica en Salut, reforçar la captació de recursos, impulsar infraestructures punteres, retenir talent i fomentar la col·laboració amb altres institucions i empreses del sector. “En un moment de revolució tecnològica i de coneixement en biomedicina, l’I3PT està preparat per liderar aquest canvi”, va afirmar aleshores.