Intervenció dels Bombers per esbrinar la procedència d'una olor sospitosa a un local de Sabadell

Els fets van succeir dimarts passat a la tarda, a l'avinguda de Matadepera

  • Un camió de Bombers al parc de Sabadell -
Publicat el 10 de setembre de 2025 a les 10:41
Actualitzat el 10 de setembre de 2025 a les 10:43

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya van intervenir dimarts passat a la tarda en un local de l'avinguda de Matadepera de Sabadell, a l'altura del número 109, després que els propietaris avisessin d'una estranya olor que no van saber identificar. Davant d'això, es van activar quatre dotacions dels Bombers, que van rebre l'avís a les 18:29 h, i van tallar tota la via com a mesura de precaució arran del desconeixement de la procedència de l'olor. 

El cos de rescat va fer un interrogatori a la treballadora del local comercial des d'on va trucar i van fer les pertinents revisions, sense trobar l'origen del problema. Seguidament, es va fer el mateix procediment al local contigu i es va determinar, a partir de les seves declaracions, que l'olor venia d'un producte en contra de les plagues que va fer servir el mateix propietari. Es van dur a terme les tasques de ventilació necessàries i es va assegurar que no hi havia cap fuita de gas ni de cap substància perillosa. 

De les quatre dotacions que es van personar al lloc de l'avís, dues es van retirar i les altres van treballar en la revisió exhaustiva dels dos locals. La intervenció dels Bombers va acabar sense cap ferit ni cap dany material i, afortunadament, va acabar amb un avís anecdòtic fruit del desconeixement de la procedència de l'olor.  

