Les plagues, al punt de mira: més de 2.000 intervencions en vuit mesos

Una de les qüestions que més preocupa la ciutadania des de fa un temps és l'elevada presència de plagues. Principalment, de paneroles. El problema, que ha anat creixent exponencialment des de fa uns anys, és un dels punts que volen fer front des de l'Ajuntament de Sabadell i estan duent a terme diverses actuacions per erradicar-lo del tot. Hi ha hagut un augment dels recursos per reforçar el servei de control contra plagues –de qualsevol mena– i, segons fonts del mateix consistori, des del gener fins a agost (ambdós inclosos) s'han efectuat un total de 2.080 actuacions per combatre-les.
D'aquesta xifra, que engloba el total d'actuacions que s'han efectuat, 594 s'han fet de manera sistemàtica, és a dir, amb previsió; 500, en resposta a les queixes realitzades mitjançant el 010, el telèfon que es va habilitar per actuar en contra de les plagues –que ha rebut, en aquest temps, un total de 834 trucades–, i, finalment, 986 actuacions són en resposta a queixes que han entrat per altres vies –no especificades–. Així, la suma de totes aquestes intervencions tenen com a resultat les 2.080 actuacions que s'han emmenat.
D'altra banda, en el període de maig a agost, quan les plagues solen accentuar-se i s'intensifica l'esforç preventiu, hi ha hagut 313 actuacions més que el mateix lapse de dies que l'any passat. El 2024 es van dur a terme 881 actuacions, mentre que enguany se n'han fet 1.194. Per tant, en els mateixos mesos, d'un any al següent hi ha hagut un augment de més del 35% del nombre d'actuacions que s'han dut a terme.