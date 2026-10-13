Les inversions pendents a l’Aeroport: Dora III i Pla Director

El nou Document de Regulació Aeroportuària (DORA III), que recull les actuacions previstes per Aena durant el període 2027-2031, contempla una inversió de 22,3 milions d’euros a la infraestructura sabadellenca. És una quantitat que la Cambra de Comerç rep amb un optimisme prudent, que contrasta amb l’opinió de l’Associació d’Empreses i Operadors de l’Aeroport de Sabadell (AEOAS), que consideren que la dotació queda lluny de les necessitats reals de l’aeròdrom i no permetrà aprofitar totes les oportunitats de creixement que ofereix l’aviació general.
Les inversions fetes públiques per Aena el passat setembre arriben mentre es debat, encara, quin ha de ser el full de ruta a seguir, tenint en compte que el Pla Director de l’Aeroport, aprovat el 2001, li manquen, encara, inversions per executar-se. Davant d’aquesta situació, entitats econòmiques i operadors han reclamat reiteradament a Aena que recuperi les actuacions pendents i adapti les inversions a les necessitats actuals. Sobre l’anunci de les inversions, Alberich insisteix que caldrà seguir-ne de prop l’execució. “Nosaltres vam quedar relativament tranquils quan es van definir les inversions concretes i es va concretar quines inversions preveia el DORA III”, explica.
El president considera que els compromisos adquirits per Aena mereixen un marge de confiança, però adverteix que no es pot abaixar la guàrdia. “No ens ho hem de prendre amb tranquil·litat, però. Hem de continuar insistint i fent un seguiment de què realment es fa”, remarca. Per a Alberich, el principal objectiu és que els projectes anunciats no tornin a quedar pendents d’execució.
Des d’AEOAS es considera que els 22 milions d’euros anunciats són insuficients per atendre les necessitats de desenvolupament de l’aviació general i estima que caldria pràcticament el doble d’inversió per executar totes les actuacions reclamades. Entre les seves prioritats hi ha la construcció de noves plataformes, la millora dels accessos, la creació d’àrees de protecció i l’habilitació d’espais per a hangars i oficines. Aquestes actuacions, defensa l’associació, permetrien atraure noves empreses i potenciar activitats com el manteniment aeronàutic, els vols corporatius i turístics, la construcció de prototips i la formació especialitzada en noves tecnologies. Des de les dues entitats es coincideix en la necessitat de reforçar el paper empresarial de l’Aeroport. La Cambra ja va presentar l’octubre del 2025 un paquet de vuit actuacions per potenciar la infraestructura, entre les quals figuraven l’ampliació dels espais destinats a activitats econòmiques, la millora de les connexions amb Rodalies i les autopistes AP-7 i C-58, l’allargament de la pista i la implantació de nous serveis d’aviació corporativa i aerotaxi. També plantejava adaptar les instal·lacions per ampliar l’horari operatiu, completar el Museu de l’Aviació de Catalunya i reforçar el paper de l’Aeroclub Barcelona-Sabadell.
Alberich considera que Aena hauria de veure l’Aeroport de Sabadell com una gran oportunitat de creixement més enllà del seu pes dins de la xarxa aeroportuària estatal. En aquest sentit, el president de la Cambra defensa que ampliar l’oferta d’instal·lacions podria tenir una resposta empresarial immediata: “Crec que entendran que cal generar més oferta i que, amb tota probabilitat, aquesta oferta quedarà coberta per noves empreses, pel creixement de les que ja hi ha i pel mateix creixement de l’aeroport”.
Tot i això, des d’AEOAS s’identifica un avenç en el nou DORA III: el document incorpora per primera vegada un reconeixement explícit de l’aviació general i planteja la conveniència de mantenir reunions amb el sector per definir les seves necessitats operatives i d’inversió. L’associació considera que aquesta qüestió pot obrir una nova etapa de diàleg, però insisteix que cal traduir-lo en actuacions concretes. Des de la Cambra es comparteix la voluntat de mantenir oberta la interlocució amb Aena i de supervisar les inversions compromeses. “Hem d’agafar el camí de la negociació, influir-hi i evitar que siguem invisibles”, conclou Alberich.