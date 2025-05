Jordi Trujillo: tota una vida dedicada al ciclisme

Des dels dotze anys, en Jordi Trujillo ha viscut envoltat de bicicletes i, sobretot, de ciclistes. Apassionats de l’esport com el seu pare, Antonio Trujillo García, una figura destacada del món del ciclisme i creador de Ciclos Trujillo. “Tot va començar al carrer número 3 de Juvenal, a Sabadell, on el meu pare va obrir la seva primera botiga de bicicletes. Poc després, l’any 1979, es va fundar el Club Ciclista Trujillo. Una idea que va néixer d’una reunió a la botiga entre amics i aficionats”, explica en Jordi.

Epicentre del ciclisme Vallesà

Però l’Antonio no es va aturar aquí. El llegat ciclista dels Trujillo va créixer encara més amb la creació d’una escola per infantils i cadets, on en Jordi es va iniciar en el ciclisme. Fins formar un equip amb una estructura i pressupost gairebé professionals. En van formar part esportistes destacats com Carles Torrent (ciclista guanyador d’una medalla olímpica). Això va ser l’any 1998, quan el club ja tenia més de 300 socis. Un treball conjunt entre pare i fill que potser va arribar a un dels seus cims sis anys enrere amb el que es coneix com “la festa blaugrana”.

Jordi Trujillo a la botiga de Ciclos Trujillo

JUANMA PELÁEZ

El 'Dream Team' i Ciclos Trujillo

“La temporada 91-92 el Barça va guanyar la Lliga i la Champions. Aquell any, l’equip va decidir celebrar-ho fent una escalada en bicicleta a Montserrat, acompanyats de grans ciclistes de l’època com Perico Delgado, Melcior Mauri, Laudelino Cubino... A Ciclos Trujillo vam formar part d’aquesta celebració i vam ajudar al Dream Team de Johan Cruyff a assolir la gesta”, destaca en Jordi, que va haver de demanar un permís durant el servei militar per poder participar en la pujada. Una jornada única que Trujillo recorda amb emoció, i que va ser precedent d’un marcat creixement econòmic a la botiga.

Tot i això, en Jordi remarca una de les iniciatives més estimades del seu pare, que encara avui molts recorden: “Ell volia ajudar tothom qui començava en l’afició pel ciclisme, i per això permetia als nous aficionats pagar la seva primera bici a terminis, com poguessin”. Trujillo també destaca la relació que van tenir (i tenen) amb el ciclista sabadellenc David de la Cruz Melgarejo, campió d’Espanya de contrarellotge, i “amic de la família de tota la vida, que sempre que pot ens menciona”.

Continuar un llegat

Actualment, Ciclos Trujillo manté una botiga situada a l’avinguda de l’Abat Marcet, 34, a Terrassa. Fa catorze anys que hi són, i amb una característica molt celebrada pels clients i que en Jordi destaca: “Tenim un pàrquing exprés per a tots aquells que vulguin descarregar les bicicletes i aparcar el cotxe durant una estona. Una proposta pensada sobretot pel públic de Sabadell, que volem mantenir i tractar com sempre hem fet”.

Trujillo segueix pedalejant, i els últims anys han continuat amb la seva passió mitjançant bicicletades solidàries, com la que van fer al Parc Catalunya per recaptar fons per investigar sobre la diabetis, i, sobretot, amb un tracte especialitzat per tots els clients. Formen part, des de fa temps, de la història del ciclisme a Catalunya. En Jordi Trujillo encara recorda el moment en què, durant la mítica pujada a Montserrat, va ajudar al ja retirat Vicente Belda (històric ciclista català): “Se li va punxar una roda i calia que algú l’ajudés a canviar-la”.