La Crida presentarà una moció per actuar contra les actituds feixistes a la Nova Creu Alta

La Crida per Sabadell presentarà una moció al proper ple de maig per "garantir la convivència i combatre el feixisme en l'entorn del CE Sabadell". La moció neix davant la preocupació per l’augment d’actituds violentes i discursos d’odi vinculats a grups d’extrema dreta al voltant del Centre d’Esports, a qui defineixen com "una entitat històrica del futbol català que compta amb una afició nombrosa i exemplar". Aquesta iniciativa neix dels últims incidents greus que s'han registrat durant el transcurs de la temporada. Diversos grups han denunciat des d'amenaces, agressions o exaltacions feixistes fins a actes violents dins i fora de l’estadi de la Nova Creu Alta, així com en desplaçaments a altres camps.

“La Nova Creu Alta ha de ser un espai segur i acollidor per a tothom. No és compatible la convivència de grups violents i d’ideologies excloents amb l’ambient familiar i festiu que ha de tenir una afició com la del Sabadell”, ha declarat Oriol Rifer, portaveu de la Crida per Sabadell. La proposta inclou diverses accions per erradicar aquesta problemàtica.

Finalment, la Crida també demana que els acords de la moció siguin traslladats al CE Sabadell, a les seves penyes, a les entitats esportives de la ciutat i a la Plataforma Antifeixista de Sabadell. “Amb aquesta iniciativa, la Crida per Sabadell reafirma el seu compromís amb un esport inclusiu, popular i lliure d’odi, i fa una crida al conjunt d’agents socials i institucionals de la ciutat per posar fre a l’escalada d’intolerància”, conclou Oriol Rifer.