Amb seixanta‑dos anys d’arrelament al territori, la Fundació Privada Atendis ha presentat la Memòria Anual 2024, un certificat de bona salut de la seva tasca d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual del Vallès Occidental. L’informe detalla que, durant l’últim any, l’entitat ha acompanyat més de 300persones a través dels seus serveis residencials, diürns i d’inserció laboral, i ho ha fet amb el suport d’un equip humà que ja supera els dos‑cents professionals i una xarxa de 574 persones sòcies, voluntàries i col·laboradores.

La memòria posa l’accent en l’impacte directe que els projectes d’Atendis tenen en la qualitat de vida de les persones ateses i de les seves famílies. El servei SIL Taina, pioner a la comarca, ha gestionat 70 contractacions en empreses ordinàries, una fita que confirma la validesa de la metodologia de “treball amb suport” que l’entitat aplica des de fa 34 anys. Aquest impuls cap a la plena ciutadania també es reflecteix en iniciatives d’inclusió digital i en programes d’acompanyament personalitzat, concebuts per adaptar els suports a les necessitats canviants de cada usuari.

“A Sabadell i al Vallès, Atendis és sinònim de compromís amb les persones. El projecte posa les persones al centre i que treballa cada dia per una societat més inclusiva”, afirmen Josep M. Suàrez, president, i Montse Estrada, gerent de la Fundació. Aquest treball de sensibilització institucional va ser clau el 2024, any en què Atendis es va erigir en portaveu de les entitats del territori per reclamar més recursos i estabilitat per als professionals.

La Fundació manté l’únic servei residencial de Sabadell especialitzat en discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta, i presta atenció les vint‑i‑quatre hores als seus centres, a més d’oferir llars‑residència per a adults amb necessitats de suport intermitent, limitat o extens. Les 300 persones que actualment atén procedeixen de 37 municipis, prova de l’abast supramunicipal d’una entitat nascuda i arrelada a la cocapital vallesana.

Amb la mirada posada en 2025, Atendis reafirma el seu compromís amb la innovació i la inclusió, i promet nous projectes que mantinguin viva l’essència d’una feina que es remunta al 1963.