La Generalitat prohibeix tota mena d'activitat als boscos de Sabadell pels casos de pesta porcina africana

El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat el tancament a tota activitat humana als boscos dels dotze municipis que hi ha dins del radi de 6 quilòmetres des del punt on s’han trobat els dos casos de pesta porcina africana (PPA). Les 39 explotacions porcines en el radi de 20 kilòmetres del focus hauran d'estar confinades almenys 12 mesos i sota "durs" controls de la "policia sanitària", segons ha assegurat el director general de Sanitat de la Producció Agroalimentària i Benestar Animal, Emilio García Muro. Tot i que no ha precisat quan podrien durar les restriccions globals a les exportacions de porcí fora de la UE, el govern espanyol ha confirmat que el mercat xinès i japonès estan tancats, però que la situació pot variar. A Sabadell, implica el tancament dels accesos al medi natural per prevenció: barbacoes, anul·lació d’activitats, accés al rodal.
Ordeig ha explicat que això implica que no es podran fer activitats de lleure i esportives, no es podrà caçar i tampoc es podran fer treballs forestals. Els dotze municipis afectats dins d'aquest radi són Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Rubí.
Ordeig ha detallat que també hi haurà restriccions de les activitats d’oci, de caça i forestals entre els 6 i els 20 quilòmetres del radi afectat per facilitar els treballs de control. “Queden restringides les activitats al parc natural de Collserola”, ha detallat. Segons el conseller, aquestes limitacions s’estan coordinant amb els Agents Rurals, els Mossos d’Esquadra i el Seprona, entre altres autoritats.
“Estarem 24 hores al dia fins a nou avís treballant sobre el terreny amb trampes, amb gàbies i amb tanques perimetrals per tal d'evitar la propagació”, ha detallat. A més, utilitzaran repel·lents i els “màxims” materials i efectius possibles per intentar “contenir la propagació” en aquestes primeres hores.
El segon radi de 20 quilòmetres inclou 64 municipis, i aquí es limiten les activitats de lleure, de caça i vinculades a la biodiversitat i es prohibeixen les actuacions que puguin interferir en les tasques de control poblacional i de bioseguretat. També queda restringit l'accés a tot el Parc de Collserola per a les activitats de lleure.
Control a les granges
Ordeig ha demanat col·laboració a la ciutadania i ha alertat que si algú veu un animal mort a la zona ha de trucar al 112. Ha recordat que la malaltia no afecta les persones “ni pel contacte, ni pel consum”.
Així mateix, ha avançat que la Generalitat ja ha començat un procés de control en les 39 granges que es troben dins del radi de 20 quilòmetres i ha detallat que s’han augmentat les mesures de bioseguretat “per evitar que pogués entrar aquest virus” a les explotacions. “Les pròximes hores seran molt i molt importants”, ha sentenciat.
El director general de Sanitat de la Producció Agroalimentària i Benestar Animal, Emilio García, ha explicat que les 39 explotacions porcines que estan al radi de 20 quilòmetres del focus queden confinades almenys durant 12 mesos. Se’ls aplicarà “mesures dures” previstes per la legislació espanyola que consisteixen en la prohibició de moure els porcs i, per tant, es quedaran sense poder exportar. La “policia sanitària” els farà un seguiment i mostreig per anar controlant que no hi hagi casos de PPA.
Els estudis han determinat que hi ha 5 explotacions al radi de 10 quilòmetres del focus i 34 al radi de 20 quilòmetres. Segons el director general, tècnics del Govern ja han començat a fer visites i de moment no s’ha detectat cap símptoma de la PPA. García ha reconegut que les mesures són dures, però la zona és petita i restringida. Així mateix, també ha destacat que en aquest radi de 20 quilòmetres no hi ha cap escorxador.
Afectació en l’exportació de carn de porc
Des que es té coneixement del focus, el ministeri ha desactivat la possibilitat d’emetre certificats d’exportació en el sistema informàtic. Això va passar ja dijous a la nit. El porc és un producte que Espanya exporta a 120 països, però s’emeten més de 400 tipus de certificats diferents en funció de tipus de producte que s’exporta. Des que es va tenir la sospita de la PPA, el ministeri ha detectat que hi ha 121 certificats bloquejats, però per la resta encara serà possible l’exportació, per tant, segons García, “no estem en una situació tan catastròfica”.
Hi ha països com Japó o Xina que han tancat tots els certificats, i ara començarà la negociació per anar-los reobrint progressivament en funció de l’estabilització del focus. García ha posat com a exemple el protocol de la Xina, que estableix una “regionalització provincial”, de manera que si s’activa, només es veuria afectada l’exportació provinent de la demarcació de Barcelona, però si que se’n podria enviar de Lleida, Girona, Tarragona i altres punts de l’Estat. A Barcelona hi ha 14 escorxadors o indústries càrnies que es podrien veure afectades.
El 2024, l’Estat va exportar més de 545.000 tones de carn de poc per valor de 1.100 MEUR a la Xina. Es tracta d’un mercat important perquè es queda peces del porc que aquí no es consumeixen com la tràquea o els ossos.
L’origen de brot: la possible 'via de sandvitx'
Emilio García ha parlat de les hipòtesis sobre l’origen de brot de PPA i ha parlat de la que es coneix com a ‘via del sandvitx’. La zona on s’han trobat els dos senglars morts està molt poblada i perimetrada per un elevat volum de trànsit. Això podria afavorir que els animals hagin menjat carn de porc originària d’algun país d’Europa amb PPA que contingués el virus. García ha fet referència al fet que els senglars de la zona de Collserola s’atansen a les escombraries a menjar restes o fins i tot a la gent que els dona menjar sense saber el risc que això comporta.
En qualsevol cas, García ha descartat que el virus hagi entrat per contagi d’un altre senglar, ja que a la Unió Europea està prohibit el moviment de senglar per a consum humà.