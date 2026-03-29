L’últim servei del Papanatas

El restaurant Papanatas ha servit la seva darrera ronda aquest diumenge 29 de març. L'espai ha estat completament reservat per tots aquells clients que volien gaudir per última vegada de l'icònic i petit restaurant del carrer Borrell que, amb els anys, s’ha convertit en molt més que un lloc on menjar: un autèntic punt de trobada veïnal. Fins i tot moltes persones s’han quedat sense poder-hi entrar.
L’ambient ha estat intens i carregat d’emoció. El propietari, Pau Coma, ho resumia així: "Ho vivim de manera molt emocionant. Hem fet un èxit d’aquestes dues setmanes, ha vingut moltíssima gent". L’allau de clients d’aquests darrers dies ha confirmat l’empremta que el restaurant ha deixat al barri.
El tancament posa punt final a una trajectòria que el mateix propietari defineix com "una aventura trepidant". "Vam començar fent sis patates i quatre hamburgueses i hem acabat fent de tot", recordava, satisfet per l’acollida rebuda: "L’acceptació de la gent ha sigut molt bona".
Tot i el cansament acumulat, l’equip ha afrontat aquesta última jornada de treball amb gratitud. "Estem en un mix d’emocions, entre molt cansats, però molt agraïts", explicava Coma, que encara encarava l’últim servei amb ganes. Com ha estat habitual, el restaurant ha tornat a omplir completament, i la jornada s’ha tancat amb un sopar més íntim: "Aquest vespre farem un petit sopar amb la família i els quatre o cinc millors clients que hem tingut. Un bon comiat".