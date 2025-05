Dos anys de la majoria absoluta de Marta Farrés, l’alcaldessa de ferro

Les eleccions municipals del 2023 van tenir un clar guanyador a Catalunya: el PSC. Els socialistes van ampliar el cinturó roig, van arrabassar Barcelona a Xavier Trias, i van recuperar Lleida i Tarragona. A Sabadell, Marta Farrés va aconseguir una victòria menys mediàtica, però absoluta, amb 14 dels 27 regidors del ple. Ja els agradaria a Pedro Sánchez i a Salvador Illa haver fet l’escombrada de l’alcaldessa.

Mateixa alcaldessa, mateixa recepta

Dos anys més tard, Farrés governa amb autoritat, sense canviar el rumb. El lema oficial de l’Ajuntament és Els diners als carrers, però seria més precís Carrers bonics, nets i segurs. A mig mandat, el consistori ja ha invertit 7,5 milions d’euros a renovar asfalt i voreres, ha afegit 168 places d’aparcament –especialment als barris perifèrics–, ha desplegat la regidoria de plagues i ha afegit milions a la neteja. Farrés també ha agafat la bandera de l’ordre i la seguretat. L’alcaldessa de ferro està obertament en contra de les ocupacions conflictives i aplica, des de fa un any, una ordenança de Civisme i Convivència amb sancions de fins a 3.000 euros. “Més seguretat i més policia és d’esquerres”, afirmava Farrés en una entrevista al Diari.

Més enllà de la frase populista, la recepta ha agradat a la ciutadania: l’Ajuntament fa accions efectives, sense retòrica i giragonses, que es poden veure a peu de carrer i a les xarxes socials. La Marta, com molts la coneixen a la ciutat, esbomba l’acció de govern a Instagram. L’alcaldessa utilitza el seu compte personal per contestar els veïns i solucionar els problemes. Ser a tot i a tot arreu ha frenat l’extrema dreta i, en general, una oposició fragmentada i incapaç de posar-se d’acord. Asseure la Crida i el PP, o els comuns amb Vox, en una taula és impensable.

Poques polèmiques, però sonades

El segon mandat de Farrés ha estat plàcid, però va començar amb mal peu. El Govern va anunciar un augment del 15% en els impostos i va implementar una segona taxa de residus, que va provocar manifestacions a la ciutat. El malestar social s’ha notat en l’últim Dibaròmetre, que situa els tributs com el tercer problema dels sabadellencs, només per darrere de la neteja i la seguretat ciutadana.

La manifestació convocada a Sant Roc, novembre passat

Víctor Castillo

L’Ajuntament ha compensat les crítiques per la pressió fiscal amb la campanya de Nadal i les inauguracions dels parcs del Nord i de les Aigües, pendents des de fa una dècada i que sumen 14,6 hectàrees de nova superfície verda. Estrenar nous espais d’estada, com el passeig de la plaça Major, ja li va donar un rèdit en el mandat 2019-2023.

Farrés té moltes obres en cua. Li queden dos anys per renovar l’Eix Macià, aixecar els Jardins del Sud i el passeig d’Antoni Farrés. El compte enrere també afecta altres projectes que de moment són renders, com el Sabadell Centre de Cultura, la residència de gent gran del sud i l’escola d’Infermeria de l’Artèxtil. I el complex de gent gran de la Roureda i tot el Pla d’Habitatge.

Marta Farrés i Josep Oliu (Banc Sabadell), en la presentació del Sabadell Centre de Cultura

David Chao

No tenim notícies del pàrquing del Centre i tampoc no hi ha una data per a la zona de baixes emissions (ZBE). Farrés ha dit obertament que ni creu ni confia en la ZBE i que la posarà en marxa perquè ho diu la llei. La llista d’obligacions no acaba aquí: el Govern també haurà de decidir el futur de la neteja i de la recollida de residus. El contracte de Smatsa, uns 29 milions a l’any, acaba el 2027. Farrés no voldrà aquest colofó per al mandat i farà com amb els impostos: pitjarà el botó d’ajornar.

La preferida per repetir

L’alcaldessa arriba a la meitat del mandat amb força dins i fora de Sabadell. És membre destacada de l’executiva del PSC i vicepresidenta primera de la Diputació, però no vol ser Lluïsa Moret, Núria Parlon o Eva Menor. Tot apunta que el 2027 es tornarà a presentar a Sabadell amb les mateixes opcions a imposar-se.

De moment, Farrés ha evitat la fuga de vots del PSC a l’extrema dreta als barris populars i ha diluït l’oposició, amb Junts dins del Govern municipal. Només una aliança entre ERC, la Crida i En Comú Podem podria fer-li ombra, i una coalició així no està a l’horitzó. El temps dirà, però, ara per ara, Farrés ho té tot de cara.