Farrés, sobre l'incivisme: "Si embruten, netejarem; si ho tornen a fer, hem de netejar més"

El ple municipal d’aquest octubre ha aprovat la moció presentada pel Partit Popular per reforçar l’aplicació de l’Ordenança de Civisme i Convivència, aprovada l’abril de 2024. El text ha tirat endavant amb els vots favorables del Govern municipal i el regidor no adscrit; l'abstenció d'ERC i Sabadell En Comú Podem i el vot en contra de la Crida per Sabadell.
La proposta del PP reclama una “política de tolerància zero” davant l’incivisme i insta l’Ajuntament a aplicar amb més contundència l’ordenança. Entre les mesures plantejades hi ha el reforç de la Policia Municipal davant conductes incíviques, la publicació d’un informe anual sobre el compliment de la normativa, la posada en marxa de l’Observatori de la Convivència i l’increment de plans de vigilància als barris amb més actes vandàlics. També s’hi inclou la possibilitat de substituir sancions econòmiques per treballs comunitaris i impulsar campanyes d’educació cívica. La portaveu popular, Cuca Santos, assegura que Sabadell viu “l’augment de la brutícia als carrers, les pintades, els botellots i la destrucció del mobiliari urbà”, i ha recordat que “en l’últim any s’han cremat més de 150 contenidors, a 900 euros cadascun: més de 135.000 euros anuals llençats directament a les escombraries”. Des del 2019, ha assegurat, “s’han cremat més d’1.100 contenidors, amb un cost superior al milió d’euros”. Santos ha remarcat que “el vandalisme el paguem tots, però el pateixen especialment els barris més humils” i ha lamentat que “l’ordenança és bona sobre el paper, però no s’està aplicant com s’hauria de fer. Als actes, conseqüències”.
Des del Govern municipal, l’alcaldessa Marta Farrés ha rebaixat les paraules de Santos, però ha reconegut que “l’incivisme és un dels grans reptes de totes les ciutats” i ha defensat la feina feta per l’Ajuntament. “Cap govern pot acabar amb l’incivisme del tot. Si embruten, netejarem; si ho tornen a fer, hem de netejar més. Ens costa més diners, sí, però volem els carrers nets”, ha dit. Farrés ha posat com a exemple el cas del parc del Nord, on després de reposar els bancs robats, “no ha tornat a passar”; o la ràpida actuació municipal per arreglar bancs trencats al carrer de Goya. “Contra l’incivisme, si ho trenquen tres vegades, ho arreglarem sis”, ha afegit.
El tinent d’alcaldessa de Seguretat, Adrián Hernández, ha aportat dades per demostrar l’eficàcia de les actuacions actuals. “Fins al setembre d’aquest any, els contenidors cremats s’han reduït un 25% respecte al 2024, en part gràcies a la detenció d’un individu”, ha explicat. Hernández també ha destacat que s’han identificat i posat a disposició judicial diversos autors de pintades, s’han imposat més de 400 sancions per botellots i que “la criminalitat ha baixat a Sabadell”. Ha reivindicat la importància de combinar “la fermesa policial amb la mediació i les mesures alternatives”.
Des de l'oposició, Santi Valls (ERC) ha avisat que “l’ordre públic és una part de la convivència, però no la seva totalitat”, mentre que Joan Mena (Sabadell En Comú Podem) ha alertat que “hi ha qui vol alimentar el conflicte de convivència”. “Sembla que alguns professionals de l’odi estan interessats a incendiar el carrer. Cal més sensibilització i prevenció, no actuar a cop de multa”, ha reblat. En la mateixa línia, Oriol Rifer, de la Crida per Sabadell, ha justificat el vot contrari afirmant que “l’ordenança busca més el càstig que fomentar la convivència i la cohesió social”. Segons Rifer, “la primera arma contra l’incivisme és vincular-se amb la comunitat". Defensa que "ni multes ni sancions solucionaran el problema”.