Creix l'altruisme, creixen les donacions d'òrgans: els trasplantaments més practicats a la regió sanitària de Sabadell

L’àrea Metropolitana Nord, que inclou Sabadell i el seu entorn sanitari de referència, va tancar el 2025 amb 350 trasplantaments d’òrgans, una xifra clarament superior a la de l’any anterior (314) i que consolida la zona com un dels pols assistencials més actius del territori en aquest àmbit.
Segons les dades del balanç anual de donació i trasplantament, el gruix de l’activitat a Metro Nord continua sent el trasplantament de ronyó, amb 239 intervencions, 47 de les quals provinents de donants vius. Aquesta modalitat manté un pes rellevant i alineat amb l’estratègia del sistema sanitari català, que aposta decididament per la donació renal d'usuaris vius com a millor opció per a molts pacients.
A més del renal, el 2025 s’han fet 64 trasplantaments hepàtics, 23 pulmonars, 18 cardíacs i 6 pancreàtics a la regió. En conjunt, l’activitat mostra una evolució positiva i estable, en línia amb el conjunt de Catalunya, que ha assolit el segon millor registre de la seva història amb 1.356 trasplantaments d’òrgans.
Es redueix la llista d'espera
Un dels indicadors més rellevants és la reducció de la llista d’espera. A 31 de desembre de 2025, 342 persones esperaven un trasplantament a Metro Nord, una xifra inferior a les 375 de l’any anterior. La millora s’explica sobretot en l’àmbit renal, on la llista ha baixat de 347 a 314 pacients.
També hi ha hagut canvis en altres òrgans: la llista d’espera per a trasplantament pulmonar s’ha reduït gairebé a la meitat (de 12 a 7 persones), mentre que les de fetge i cor han experimentat un lleu increment. En el cas del pàncrees, quatre persones continuaven en espera a finals d’any. Les dades de Metro Nord s’emmarquen en un context català de molt alta activitat, amb una de les taxes de trasplantament més elevades del món.
Més negatives familiars
El percentatge de negatives familiars a la donació –negatives respecte al total d’entrevistes familiars efectuades– ha augmentat fins al 27,6% el 2025 a Catalunya. “Estem estudiant un fet que ens preocupa i que pot estar relacionat amb el procés de donació, però també amb diferents factors de component social”, comenta Jaume Tort, director de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT).
Per intentar corregir aquesta situació, Salut continuarà reforçant les accions divulgatives per sensibilitzar la població catalana sobre la importància de la donació d’òrgans, teixits i cèl·lules. La negativa prèvia del possible donant o de la seva família, sense cap altra raó, ha estat el motiu esgrimit per les famílies en la gran majoria dels casos (77%) que s’ha denegat la donació.