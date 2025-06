Aquests han estat els millors Treballs de Recerca de Sabadell i Sant Quirze de 2025

El Premi Ciutat de Sabadell, reservat a treballs amb vinculació sabadellenca, se l’ha endut un projecte que proposa la transformació del laboratori de física i química del Pau Vila per fer-lo més sostenible

Els treballs de recerca més destacats dels instituts de Sabadell i Sant Quirze han tornat a ser protagonistes d’una nova edició del Certamen Montserrat Miró i Marimon, que enguany ha arribat a la número 24 i s'ha celebrat aquest dilluns al Casal Pere Quart. Convocat per la Fundació Bosch i Cardellach, l’Ajuntament de Sabadell i el Servei de Recursos Pedagògics Sabadell – Sant Quirze del Vallès, el concurs reconeix anualment l’esforç i la qualitat acadèmica dels treballs de recerca de l’alumnat de batxillerat.

En aquesta edició, el Primer Premi ha estat per a Queralt Mourelo, alumna de l’Escola Mare de Déu de la Salut, amb el treball Història d’una nissaga: els Coll-Òssul, una immersió en la història d’una família i el seu llegat. El Segon Premi ha recaigut en Anna Fortes, de l’Escola Sant Nicolau, per Els fets de Fígols i la colònia minera de Sant Corneli, mentre que el Tercer Premi ha estat per a Anna Carrera, del Col·legi Sagrada Família, amb La importància del son en la memòria.

També s’han reconegut dos treballs finalistes: Una nova era per a la biblioteca escolar, de Dora Gil, Aina Ramon i Sandra Sánchez (institut Pau Vila), i Un espai on créixer: desenvolupament d’un prototip de bioreactor, de Yasmina Asttaf i Safaa Zekhnini (institut Agustí Serra i Fontanet).

Premi amb vinculació local

El Premi Ciutat de Sabadell, reservat a treballs vinculats amb la ciutat, ha estat per al projecte Remodelant el futur: un laboratori domòtic, sostenible i eficient, elaborat per Hana Soriano, Fiola Berenguer i Jana Planas, tres alumnes de l’institut Pau Vila. Aquest treball, impulsat des de l’interès pel canvi climàtic i l’eficiència energètica, proposa la transformació del laboratori de física i química del mateix institut en un model arquitectònic sostenible i intel·ligent.

El projecte ha abordat aspectes tècnics com els sistemes de climatització i electricitat, l’eficiència energètica i l’aplicació de tecnologia domòtica, tot plegat acompanyat d’un estudi econòmic de costos i beneficis i d’una maqueta funcional del nou espai. El resultat ha estat una proposta innovadora i aplicable, que planteja com repensar l’arquitectura escolar en clau de sostenibilitat.

Una trentena de treballs

En total, s’han presentat 30 treballs de 15 centres educatius de Sabadell i Sant Quirze del Vallès, amb una gran varietat temàtica: des de la tecnologia i la intel·ligència artificial fins a la història, la biologia, la psicologia o les ciències humanes. Entre aquests, cinc treballs optaven específicament al Premi Ciutat de Sabadell.