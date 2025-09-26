“És del tot impossible dormir a aquest barri”

Els barris de Campoamor i Can Rull tornen a ser escenari de queixes veïnals per “incidents recurrents”. Als voltants del Mercat de Campoamor i del CAP Sud, els veïns alerten de crema de contenidors, actes incívics i molèsties nocturnes que es repeteixen des de fa anys. “Alguns individus van cremar fins i tot l’intèrfon del CAP… Cada nit hi ha sorolls, no podem més”, denuncia un dels residents que ha alertat la Policia en diverses ocasions. Els veïns de Campoamor també denuncien incidents habituals amb cotxes circulant de pressa, baralles, crits i actes vandàlics com crema de contenidors. Aquesta problemàtica, segons expliquen, no és nova: fa tres anys que diverses persones alerten de la situació i lamenten “la falta de resposta efectiva”.
Recentment, de fet, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha denunciat la vandalització de nou bancs al carrer de Goya aquesta setmana, però la col·laboració ciutadana d’una veïna ha permès identificar els tres vàndals responsables.
A Can Rull, la problemàtica se centra al solar situat entre el CAP i el Centre Cívic. Residents que viuen entre els carrers Lucà i Sant Isidor assenyalen que la plaça s’ha convertit en un punt de reunió nocturn de grups que posen música a gran volum, beuen alcohol i consumeixen drogues, dificultant el descans veïnal. A aquest barri, un veí que vol mantenir l’anonimat relata amb detall una nit recent: “A dos quarts de dues de la matinada em van despertar per una festa amb uns 10 nois, cotxes amb música forta, bevent, fumant i drogant-se. Vam trucar a la policia i van arribar més d’una hora després. Quan van marxar, a l’hora ja tornaven i en comptes de música cridaven”. L’home es pregunta per què no s’aplica l’ordenança municipal. “Si els sancionen, segurament no tornaran”, exposa. “És impossible dormir a aquest barri”, coincideixen veïns afectats de tots dos veïnats.
Una nova unitat contra el soroll
Des del consistori asseguren que els darrers mesos “s’ha reforçat la presència policial arreu de la ciutat” i que no consten incidències recents a Campoamor, malgrat que els veïns asseguren haver alertat la policia. A Can Rull, fonts de l’Ajuntament de Sabadell expliquen que “s’ha actuat de manera coordinada amb Policia Municipal i Mossos d’Esquadra, amb la intenció de reduir les molèsties i donar resposta a les queixes veïnals”.
A banda, el govern municipal prepara la creació d’una nova unitat específica per controlar sorolls nocturns i actes incívics, que entrarà en funcionament a la primavera de 2026. Aquesta unitat comptarà amb dues furgonetes, i el seu personal realitzarà controls d’alcoholèmia i drogues, així com el compliment dels horaris de tancament de locals i terrasses. El tinent d’alcaldessa de Seguretat, Adrián Hernández, va assegurar fa uns mesos que enguany començaran els tràmits per adquirir els vehicles i seleccionar i formar el personal necessari, amb l’objectiu d’oferir una resposta més ràpida a les incidències que afecten el