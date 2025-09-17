El món educatiu de Sabadell se cita en un acte inaugural de curs al Casal Pere Quart

El Casal Pere Quart va acollir aquest dimarts a la tarda l’acte oficial d’inici del curs 2025-2026 a Sabadell, en una trobada que va reunir desenes de persones vinculades al món educatiu, equips directius d’escoles i instituts, professorat i representants polítics.
L’encarregat de conduir la ponència inaugural va ser Genís Roca, expert en processos de transformació empresarial, cultura digital, tertulià i president de la Fundació puntCAT. Sota el títol “Pantalles i IA. On som i què passarà a les escoles i arreu?”, Roca va convidar a reflexionar sobre l’impacte de la tecnologia digital en la societat i, en especial, en el sistema educatiu. Segons l'expert, és imprescindible entendre què està passant amb les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i quins canvis arribaran en els pròxims deu i vint anys per poder preparar l’alumnat davant d’un futur en constant transformació.
En la seva intervenció, la directora territorial d’Educació, Montserrat Capdevila, va destacar que “vivim temps accelerats i complexos, en una societat que ens posa cada dia davant de reptes nous” i va subratllar que, en aquest context, “la paraula de confiança d’un professor i la seva mà estesa continuen sent fonamentals per acompanyar l’alumnat”. Capdevila també va remarcar que la innovació tecnològica no pot fer oblidar que educar és, sobretot, “creure en les persones que formen part del sistema”. Igualment, va celebrar que el curs ha arrencat amb més efectius per a l'escola inclusiva i amb cada cop més interès per a la Formació Professional.
Per la seva banda, el regidor d’Educació, Manuel Robles, va posar l’accent en la funció transformadora de l’escola en una societat en canvi constant: “L’escola ha de construir el jo, tot construint el nosaltres”, va dir. Robles va defensar la necessitat de recuperar el prestigi de la institució educativa i va subratllar que l’escola ha de treballar “amb capacitat, competència i cor”.