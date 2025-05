Pinten un nou mural per promoure la pau a la plaça de Clara Campoamor

La Coordinadora Un altre món és possible de Sabadell organitza la celebració del Dia de les dones per la pau i el desarmament. Ho farà aquest dissabte, 24 de maig, amb la pintada d'un mural commemoratiu del 25è aniversari de la resolució 1325 de les Nacions Unides per part de Débora Espinosa.

El mural ja s'ha començat a pintar a la plaça de Clara Campoamor, al costat de l'estació de Rodalies Sabadell Centre. Dissabte a les 19 h s'inaugurarà en un acte que comptarà amb la participació de la premi Memorial per la Pau Joan XXIII de 2025, Pilar Massana.

Cedida

L'acte compta amb la participació d'Aministia Internacional, la Roda de la Pau i la Lliga dels drets dels pobles; i hi col·labora l'Ajuntament de Sabadell.