FOTOS | Així va ser la Presentació de Nadal 2025 al Teatre Principal de Sabadell

Música, humor i una bona dosi de Llaminer per presentar les novetats de Nadal 2025 al municipi. Recupera-ho en vídeo

  • Presentació Nadal 2025 a Sabadell
Publicat el 14 de novembre de 2025 a les 09:50
Actualitzat el 14 de novembre de 2025 a les 10:08

Sabadell va donar aquest dijous tots els detalls de Nadal 2025, amb la presentació oficial de la programació festiva, al Teatre Principal. Un acte que va reunir representants municipals, entitats, col·laboradors i patrocinadors. El Llaminer va fer la seva primera aparició en públic i, acompanyat del periodista Marc Serra, van repassar les activitats que farciran aquesta campanya nadalenca. Un esdeveniment carregat d'humor, referències, moments tendres, música i cantants en directe.

Si t'ho vas perdre, pots recuperar-ho en vídeo en aquest enllaç.

Fotos de David Chao

