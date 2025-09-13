L'Escola Sant Nicolau estrena auditori per donar la benvinguda al curs 2025-26

Després d'un estiu de reformes i millores, el centre educatiu Sant Nicolau de Sabadell ha estrenat un nou auditori. Reunint famílies, alumnes i equip docent aquest divendres 12 de setembre per donar la benvinguda oficial al curs 2025-26.
“L’Auditori és un dels espais més transversals de l’escola. Hi passen noves famílies que venen a conèixer-nos, els alumnes de totes les etapes —des de l’escola bressol fins als cicles formatius— i també s’hi celebren reunions de famílies, xerrades, activitats extraescolars i les d’estiu”, ha destacat Juan Patiño Neira, president de l'Agrupació Pedagògica Sant Nicolau. Aquest es presenta com un dels espais més actualitzats i polivalents de l'escola (modernització de les instal·lacions, un augment de l’aforament i la creació d’una aula polivalent).
Durant l'acte d'inauguració, també s'han presentat altres millores realitzades durant les vacances d'estiu: la renovació de les escales del pavelló, la instal·lació de projectors i material tecnològic, nou mobiliari a les aules, millores en ventilació i climatització, nous finestrals a primària, paviments renovats i l’actualització dels electrodomèstics de la cuina.