Sabadell renova bancs, cadires i altres elements del mobiliari urbà per fer-los més còmodes i accessibles

L'Ajuntament de Sabadell ha posat en marxa un pla de renovació del mobiliari urbà de carrers, places i parcs de la ciutat que comportarà la instal·lació de més de 2.300 nous elements de mobiliari urbà. La iniciativa comptarà amb una inversió superior als 545.000 euros amb l'objectiu de fer l'espai públic més còmode, accessible i adaptat a les necessitats actuals de veïns i veïnes. L'actuació inclou principalment la substitució d'uns 1.800 bancs antics o malmesos, per nous models de bancs i cadires més adaptats. Així mateix, se subministraran altres elements urbans com taules de pícnic i papereres per atendre mancances i reposar el material deteriorat.
Les tasques d'instal·lació ja s'han iniciat al districte 1, actuant en vies i espais de rellevància com l'avinguda de Barberà, la plaça de Barcelona, el passeig de Sant Oleguer i l'avinguda de Pablo Iglesias. Està previst que en els pròxims dies les tasques continuïn a la via de Massagué, la ronda de Zamenhof i els entorns del CUAP Sant Fèlix. Posteriorment, la millora del mobiliari s'estendrà a la resta de districtes. Entre els grans eixos viaris programats hi ha l'avinguda Onze de Setembre, el carrer de Berenguer el Gran, l'avinguda de Concòrdia, la carretera de Molins de Rei, la de Prats del Lluçanès i el carrer de Leonardo da Vinci. També, es renovaran elements en grans zones verdes de la ciutat, com el parc de Catalunya, el del Taulí i el de la Serra.
Els nous models incorporats compleixen estrictament la normativa d'accessibilitat vigent. A més, s'ha prioritzat l'ús de materials d'alta durabilitat i fàcil manteniment, apostant per opcions sostenibles com la fusta amb certificació ecològica i els polímers reciclats. Aquest projecte s'emmarca dins del programa municipal Els diners als carrers, orientat al manteniment i la millora contínua de la via pública. La intervenció dona continuïtat a les tasques executades a l'inici del mandat, quan ja es van renovar 253 papereres, 319 bancs i 92 cadires en punts d'alt trànsit com l'Eix Macià o l'avinguda de Matadepera.