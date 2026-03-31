Implementen nous contenidors metàl·lics a Sabadell per "dificultar la propagació d'incendis"

Nous contenidors a Sabadell. La quantitat d'incendis que hi ha hagut des de fa uns mesos a Sabadell ha fet repensar-ne el plantejament municipal i s'han instaurat uns nous recipients metàl·lics, en substitució dels que hi havia fins ara, de plàstic. L'objectiu principal és, en la mesura del possible, reduir la velocitat de la crema de contenidors i dificultar la propagació de les flames "perquè el material escollit és més resistent" que el que hi havia, segons l'Ajuntament de Sabadell. Fins ara, s'ha optat per una estratègia basada en el control i la intervenció directa en els punts més conflictius, per prevenir el risc d'incendi. A través de la Unitat d’Anàlisi de la Policia Municipal, s’estudien els patrons d'aquests successos —dia, hora i ubicació— per poder reforçar la vigilància de manera més precisa. Aquesta informació permet entendre com i per què es produeixen els incidents i facilita la intervenció dels efectius de seguretat als "punts calents" de la ciutat on cal reforçar-ne la vigilància.
Les actuacions s’han concentrat en zones concretes, combinant canvis en el mobiliari urbà amb un augment de la vigilància, en una estratègia focalitzada que busca contenir el problema allà on es produeix amb més intensitat. "En punts on hi havia hagut incendis de contenidors i calia asfaltar l'espai perquè estava malmès, s'ha fet l'asfaltatge i s'han col·locat contenidors metàl·lics", diuen fonts municipals. En total, s’estan instal·lant una cinquantena de contenidors d'aquesta mena, repartits en deu parades amb uns cinc exemplars a cadascuna, aproximadament. Des del consistori no detallen les zones on hi ha un reforç del nou material, però exposen que "estan repartits per tota la ciutat". Amb tot, s'està fent una inversió d'uns 75.000 euros, més o menys, ja que cada contenidor té un cost de 1.500 euros.
En el darrer any, les xifres ja van millorar notablement: des de l'1 de gener fins al 31 d'octubre del 2025, hi va haver una reducció de més del 25% dels casos respecte al mateix període del 2024, en reduir 69 unitats la xifra: 342 el 2024, respecte als 273 del 2025. "Aquests nous mètodes ens estan funcionant i les dades ho demostren. És veritat, però, que encara en són molts i tenim marge de millora. Continuarem treballant per reforçar aquesta tendència de baixada i reforçar amb vigilància i contenidors metàl·lics les zones que ho necessitin", sentenciava Hernández fa uns mesos.