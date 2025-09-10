Milloraran els camins del riu Ripoll el 2026

En els pròxims mesos està previst que comencin les primeres obres de millora del camí del riu Ripoll i el seu entorn més pròxim. L’Ajuntament de Sabadell va adjudicar el passat dimarts una partida d’uns 335.000 euros que suposen un terç del milió d’euros que preveu invertir en l’àmbit fluvial de la ciutat al llarg dels pròxims anys. En el seu conjunt, l’objectiu del projecte és facilitar l’accés al riu i connectar-lo amb la ciutat. En paral·lel, es continuen duent a terme els tràmits per facilitar la instal·lació de noves activitats econòmiques en aquesta zona que, al llarg de 8 km, transcorre Sabadell de nord a sud.
En aquesta primera fase d’obres, amb el calendari definitiu per concretar, el primer tinent d’alcaldessa i portaveu del Govern, Eloi Cortés, assegura que “l’objectiu és millorar l’accessibilitat d’aquest espai de gran valor natural i afavorir-ne, encara més, el seu ús com a zona esportiva i de lleure per a la ciutadania”.
Les obres es faran a les dues bandes del riu i permetran millorar l’estat dels camins i recuperar trams que ara mateix són impracticables a causa d’esllavissades. En aquestes zones s’instal·laran malles orgàniques de coco per protegir el sòl dels efectes de pluges torrencials i s’utilitzaran palissades per prevenir possibles esllavissades. També es farà un refermat i reanivellament del camí i s’instal·laran elements de seguretat per tal de minimitzar riscos, com tanques de fusta o escales en trams especialment malmesos, entre d’altres.
En les properes fases es preveuen millores de la vegetació autòctona i retirar espècies invasores com la canya americana, cosa que ja s’ha fet darrerament en altres trams. Addicionalment, es col·locaran nous elements de mobiliari urbà: bancs, taules de pícnic, papereres i aparcabicis.
En la mateixa línia d’actuació, el tram de Ribatallada (on se separen els termes municipals de Sabadell i Castellar, i el molí d’en Mornau (pont de la Salut) s’executarà mitjançant una subvenció del Consell Comarcal d’uns 151.000 euros dins el projecte ‘El riu, teixint fils de vida’, finançat amb fons europeus Next Generation.
Millores a un altre sobreeixidor
Paral·lelament, s’està treballant en el projecte de millora ambiental del sobreeixidor del carrer del Riu Ripoll, passat el pont de Torre-romeu. En aquest cas es tractarà d’una inversió aproximada de 134.000 euros que busca evitar que els residus que puguin sortir del sobreeixidor acabin al riu. És molt similar al que s’ha fet recentment a l’àrea de Sant Vicenç de Jonqueres, on es fa una depuració verda amb les pròpies plantes que hi ha que ajuden a retenir els residus sòlids. “Servirà per garantir la qualitat ambiental del parc fluvial”, remarca Cortés.