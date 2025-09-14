ARA A PORTADA

Destrossen l’ofrena del PP per la Diada Nacional de Catalunya i apareix en el lloc més sorprenent

La portaveu del Partit Popular a Sabadell, Cuca Santos, denuncia que l’embolcall del ram ofert pel Partit Popular durant la Diada Nacional de Catalunya ha aparegut llençat a la porta de casa seva

  • Imatge compartida a xarxes per Cuca Santos -
Publicat el 14 de setembre de 2025 a les 13:56
Actualitzat el 14 de setembre de 2025 a les 14:05

Sabadell va celebrar aquest passat 11 de setembre l’acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya. La trobada i celebració es va fer a la zona del pont del llac del Parc de Catalunya, a l’Eix Macià, i va comptar amb una ofrena floral oberta a la ciutadania a partir de les 10 h del matí, després que l’alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, inaugurés l’acte institucional en representació de l’Ajuntament de Sabadell.

Com és costum, difeents entitats i diversos partits polítics van fer entrega de les seves ofrenes florals com a mostra d'homenatge.

Però, tres dies després de la celebració, el ram del Partit Popular no ha acabat on tocava. Segons ha explicat a xarxes socials la portaveu del partit a Sabadell, Cuca Santos, algú ha arrencat l’ofrena i ha decidit portar-ne l’embolcall fins a la porta de casa seva.

Santos ho denunciava amb aquest missatge: "Algú s’ha pres la molèstia de portar-me a la porta de casa l’embolcall del ram de la nostra ofrena de la Diada.
Però li demanaria que, en lloc de llençar-lo a terra, el deixi al contenidor que tenia al costat. Més civisme, si us plau."

 

