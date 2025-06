L'ordenança de civisme de Sabadell tanca el seu primer any amb 298 sancions

Alcohol i festes al carrer, fer soroll o desobeir els agents de la Policia Municipal són les infraccions més recurrents que ha sancionat l’ordenança de civisme i convivència de Sabadell en el seu primer any d’aplicació. L’ordenança ha sumat un total de 298 denúncies en un any, lluny d’altres sancionadors. Per exemple, es van interposar 32.669 denúncies de trànsit a la ciutat.

El tinent d’alcaldessa d’urbanisme, desenvolupament sostenible i seguretat, Adrián Hernández, argumenta que no s’actua a cop de talonari. “La Policia Municipal, abans de sancionar, informa i adverteix. La gran majoria corregeix la seva actitud. I, si hi ha desobediència o la conducta es repeteix, s’actua per defensar l’interès comú”, assegura. Des de l’Ajuntament fan un bon balanç: “Ens ha dotat de més eines per actuar davant conductes incíviques”.

Segons dades facilitades per l’Ajuntament, durant el 2024 es van registrar 181 infraccions. El 2025 ja s’han tramitat 117 denúncies més. D’aquestes, el 58,9% corresponen a infraccions lleus, com beure alcohol a la via pública, generar soroll —tant al carrer com dins dels habitatges—, orinar en espais no habilitats, desobeir lleument la Policia Municipal o fer malbé l’espai urbà. El 41,1% són considerades greus, entre les quals destaquen el consum d’alcohol alterant la convivència, la desobediència greu a la Policia Municipal o les connexions il·legals a la xarxa pública d’aigua o enllumenat. Fins ara, no s’ha registrat cap infracció molt greu.

La brutícia i el soroll, grans potes

Tanmateix, el seu impacte al carrer —més enllà de les sancions— no ha estat tan evident, segons assenyalen nou de cada deu persones consultades en un sondeig a peu de carrer al Diari. Veïns enquestats apunten que no veuen un canvi de rumb pel que fa a l’incivisme al seu barri. La gran majoria de veïns consultats coincideixen que Sabadell és una ciutat segura en termes delinqüencials, però assenyalen l’incivisme i el vandalisme com a elements que “deterioren” els seus barris.

I les seves queixes apunten en dues direccions: sorolls o vandalisme al carrer –especialment crema de contenidors i mobiliari urbà– i brutícia. La delinqüència no preocupa, sí l’incivisme. Precisament, el marc normatiu de l’ordenança s’estructura sobre dos grans elements centrals: més eines per sancionar els sorolls i el consum d’alcohol a la via pública que genera problemes de convivència. “El problema és que no es pot tenir un agent darrere de cada incívic, i enxampar in fraganti és complicat”, exposen alguns veïns.

Incivisme a Can Deu

El síndic de greuges, Josep Escartín, valora positivament l’existència de l’ordenança de civisme, però remarca que cal aplicar-la i, sobretot, donar-la a conèixer. “No ha de ser una eina recaptatòria, sinó de convivència”, apunta, i reclama més difusió i una aplicació ferma, especialment pel que fa als sorolls.

L’oposició ho critica

La redacció i aprovació de l’ordenança no va arribar exempta de revisions i acords que van suposar anys de feina, esmenes –d’ERC, la Crida i en Comú Podem– i rectificació de l’ordenança, que va quedar aprovada finalment el 2024. Un any després, l’oposició insisteix que l’ordenança no ha resolt els conflictes de fons.

El portaveu d’Esquerra Republicana a Sabadell, Gabriel Fernández, ha defensat l’abstenció del seu grup en l’aprovació de l’ordenança de civisme, assegurant que no compartien el model original, però que van aconseguir introduir canvis importants que la van fer més garantista. El portaveu ha volgut destacar també el paper d’ERC en la fiscalització de l’aplicació de l’ordenança. Com a exemple, ha recordat que va ser el seu grup qui va forçar la retirada de cartells que prohibien el bany de nens a les fonts ornamentals, malgrat que l’ordenança vigent sí que ho permet.

Han estat molt crítics la resta de grups de l’oposició, que consideren que no ha millorat la convivència. El portaveu de la Crida per Sabadell, Oriol Rifer, rebutja el model que representa l’ordenança de civisme, que considera basat en la sanció. Segons ell, es prioritza una “visió punitiva dels conflictes”, en lloc de treballar per una ciutat més cohesionada. Rifer assegura que, després d’un any d’aplicació, “l’ordenança no ha suposat cap millora real” i considera que “només reforça estigmes”.

Policia Municipal de Sabadell

També el líder de Sabadell En Comú Podem, Joan Mena, comparteix visió amb la Crida. Els comuns defensen que “la convivència no es resol amb multes” i aposten per un model preventiu. Ell apunta cap a una altra direcció: creu que calen altres polítiques com ara la mediació comunitària i policia de proximitat que tingui una tasca preventiva.

Per la seva banda, la portaveu del PP, Cuca Santos, ha carregat durament contra l’aplicació de l’ordenança de civisme, a la qual ha qualificat de “paper mullat”. Santos denuncia que problemes greus com la contaminació acústica continuen sense resposta i adverteix que “l’incivisme és el germen de la delinqüència”.