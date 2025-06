FOTOS | L'ou ja balla a Sabadell pel Corpus

L'ou ja balla a Sabadell. De moment, ha estat el torn de Sant Fèlix, que aquest dijous a les 12 h, una vegada ha acabat la missa, s'ha fet la benedicció de la font de l'ou com balla, instal·lat al pati de la rectoria del carrer de la Rosa, per cinquè any consecutiu i es podrà veure fins al pròxim diumenge 22 de juny al matí, coincidint amb la confecció de les catifes de flors, que tancarà la celebració.

La tradició de l'ou com balla és d'origen medieval i consisteix a posar un ou en equilibri sobre el raig d'aigua d'una font ornamental, situada a l'exterior de la mateixa parròquia, i vol honrar l'eucaristia. Aquest dijous a la tarda, a les 19 h, serà el torn de l'església de la Santíssima Trinitat, que ja han començat a preparar dues grans catifes de flors.

Fotos de David Chao

David Chao

David Chao

David Chao

David Chao

David Chao

David Chao