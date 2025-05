Sabadell se suma al Pacte Nacional per la Llengua

El Grup Municipal ERC Sabadell, juntament amb els comuns, ha presentat a la Junta de Portaveus d'avui una moció perquè el consistori expressi “el suport de l’Ajuntament al Pacte Nacional per la Llengua com a instrument estratègic per protegir, incentivar i augmentar l’ús del català a tots els sectors de la societat”, tal com han emès ells mateixos en un comunicat. Els republicans sabadellencs també volen que l’Ajuntament tingui un vincle directe amb la promoció activa del català com a llengua usada de manera habitual, i amb els “valors i cohesió” que l’acompanyen. Els comuns, que també havien presentat la proposta, han volgut defensar el compromís de l’espai polític amb la llengua catalana com a “eina per integrar i cohesionar les persones a la societat”.

La proposta, d’altra banda, planteja “instar els grups parlamentaris, les institucions públiques i les entitats a sumar-se al Pacte” per tal de garantir els drets lingüístics de tota la ciutadania i traslladar aquest acord a institucions de major abast, com el Parlament de Catalunya o el govern de la Generalitat, entre altres. La moció ha estat aprovada pel PSC, ERC i els comuns; se n'han abstingut la Crida i Junts i ha rebut els vots en contra dels altres dos partits que formen el Ple de l’Ajuntament.