ARA A PORTADA

Sabadell

FOTOS | La Plana del Pintor vibra amb la gran paella de la seva Festa Major

Descobreix en imatges com el barri ha celebrat aquesta gran jornada de Festa Major

  • Paella popular a la festa major de la Plana del Pintor -
  • Paella popular a la festa major de la Plana del Pintor -
  • Paella popular a la festa major de la Plana del Pintor -
  • Paella popular a la festa major de la Plana del Pintor -
  • Paella popular a la festa major de la Plana del Pintor -
  • Paella popular a la festa major de la Plana del Pintor -
  • Paella popular a la festa major de la Plana del Pintor -
  • Paella popular a la festa major de la Plana del Pintor -
  • Paella popular a la festa major de la Plana del Pintor -
  • Paella popular a la festa major de la Plana del Pintor -
  • Paella popular a la festa major de la Plana del Pintor -
  • Paella popular a la festa major de la Plana del Pintor -
  • Paella popular a la festa major de la Plana del Pintor -
  • Paella popular a la festa major de la Plana del Pintor -
  • Paella popular a la festa major de la Plana del Pintor -
  • Paella popular a la festa major de la Plana del Pintor -
Publicat el 14 de setembre de 2025 a les 15:14
Actualitzat el 14 de setembre de 2025 a les 15:15

La festa major de la Plana del Pintor ha arribat al seu punt àlgid aquest diumenge 14 de setembre amb la celebració de la multitudinària paella popular. Aquest matí també s'ha celebrat la missa rociera i a partir de les 11 h la verge ha iniciat el seu recorregut pels carrers del barri. L'ambient festiu continua aquesta tarda amb la celebració el cant d’havaneres i rom a les 20.30 h i el llançament de focs artificials a les 22.30 h.

FOTOS DE DAVID CHAO:

Notícies recomenades