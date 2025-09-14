ARA A PORTADA
Començar el curs ja sense vetlladora: "És molt feixuc i sap greu, però ja ens hem acostumat" Sergi Gonzàlez Reginaldo
El BBVA defensa que acudir a l'oferta no és perdre el dividend de TSB per estar "immers en el valor" Redacció
El Consell d'Administració del Banc Sabadell rebutja l'opa del BBVA i recomana "no acceptar l'oferta" Redacció
FOTOS | La Plana del Pintor vibra amb la gran paella de la seva Festa Major
Descobreix en imatges com el barri ha celebrat aquesta gran jornada de Festa Major