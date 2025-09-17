ARA A PORTADA

Sabadell

Perforen una canonada de gas mentre duien a terme tasques de reparació d'una vorera

Els fets han succeït a la confluència entre la ronda de Zamenhof i la Via Massagué

Publicat el 17 de setembre de 2025 a les 16:39
Actualitzat el 17 de setembre de 2025 a les 16:43

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han actuat aquesta tarda en una fuita de gas que s'ha produït a la confluència entre la ronda de Zamenhof –que ha quedat tallada al trànsit– i la Via Massagué. Uns obrers, de manera accidental, l'han perforat mentre duien a terme unes tasques de reparació. L'avís ha saltat a les 15:39 h i s'hi ha desplaçat una dotació per assegurar l'espai i fer una primera intervenció de prevenció, juntament amb agents de la Policia Municipal

Just després de l'accident, els obrers han anat a avisar els locals del costat i els veïns més pròxims per reduir al màxim qualsevol possible risc que pogués sorgir. A poc a poc, han començat a desallotjar els locals i ràpidament han arribat tècnics de l'empresa responsable, que s'han fet càrrec de les tasques de reparació d'una vorera. Cap persona ha resultat ferida i tampoc hi ha hagut cap afectació material provocada pel gas. Així, tot ha quedat en un ensurt i la companyia responsable de subministrar gas a aquesta zona del Centre queda al càrrec de la situació. 

