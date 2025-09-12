Protecció Civil activa l'alerta del pla Inuncat per la previsió de pluges divendres i dissabte

Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) de pluges que poden ser intenses aquest divendres i dissabte al litoral, prelitoral central i a punts de la Catalunya Central. Les previsions auguren precipitacions que podrien superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora a partir del matí especialment a les comarques del litoral i prelitoral central (Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme i el Vallès). A partir del migdia, les precipitacions podran afectar amb intensitat encara el litoral i prelitoral i també la Catalunya Central i les comarques de Girona.
A Sabadell, per la seva part, s'esperen dos dies molt ennuvolats i, fins diumenge, no es veurà el sol com a protagonista a la ciutat, encara que es preveuen algunes clarianes. Durant aquest divendres al matí, es preveuen alguns ruixats efímers i que el dia es vagi tapant cada vegada més. Les temperatures també aniran baixant al llarg del dia, després d'assolir el pic de 24 ºC a les hores del migdia. De cara a dissabte, s'espera un migdia amb alguns ruixats, tot i que a la tarda la previsió de precipitació acumulada augmenta notablement. Segons el Meteocat, començarà a ploure cap a les 16 h i s'anirà intensificant fins a assolir els 6,1 mm de precipitació acumulada que es preveuen a les 18 h.
Els pròxims dies es preveuen més tranquils, respecte a les precipitacions, tot i que els núvols no acabaran de marxar del tot. La setmana vinent no es preveuen precipitacions a cap punt de la ciutat i les temperatures augmentaran alguns graus respecte d'aquesta setmana, amb màximes de 30 ºC i mínimes de 19 ºC.