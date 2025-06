Crida de l'Ajuntament de Sabadell: "Has vist paneroles, mosquits tigre o rates a l'espai públic?"

L'arribada de la calor acostuma a anar lligada a l'aparició de plagues en l'espai públic a les ciutats. Sabadell no és una excepció i, en els últims dies, diversos ciutadans han advertit amb preocupació l'aparició de rates o paneroles al costat de casa. Una situació que genera malestar entre el veïnat.

No escapen de la problemàtica indrets com la ronda de Ponent o el carrer de Lacy amb Sallarès i Pla, al Centre, tal com manifesten a través de les xarxes socials diversos residents de la zona. Altres punts, com Can Llong i Castellarnau, acostumen a conviure amb algunes plagues.

Centre de Sabadell, casa abandonada lacy/Sallarès i Pla, les rates ja han criat, un cop més!@Aj_Sabadell ;@DiariDeSabadell pic.twitter.com/taSxZUNh2C — Jordi Subirachs (@JordiSubirachs) June 12, 2025

La qüestió denunciada a través d'internet ha arribat a l'Ajuntament, que ha respost els usuaris amb les consignes per poder actuar en els emplaçaments. De fet, des del consistori han compartit en les últimes hores una piulada per demanar col·laboració ciutadana per poder actuar en cada lloc conflictiu.

🦟🐭 Has vist paneroles, mosquits tigre o rates a l'espai públic? Truca al 010 i avisa'ns



🛠️ A Sabadell hem triplicat els recursos per combatre les plagues



📲 També ho pots comunicar a la seu electrònica i a les oficines de Sabadell Atenció Ciutadana

#Plagues #SalutPública pic.twitter.com/ec8e2NLg3B — Ajuntament Sabadell (@Aj_Sabadell) June 17, 2025

Sabadell ha triplicat els recursos per combatre les plagues urbanes. Aquest esforç per pal·liar els efectes de paneroles, rates i altres insectes que apareixen a les llars s'ha traduït en l'habilitació d'un número de telèfon, el 010, amb l'objectiu que la ciutadania pugui comunicar ràpidament la presència de plagues a l’espai públic. Aquesta mesura respon a una demanda ciutadana i se suma als canals habituals d’avís, com la seu electrònica i l’atenció presencial a les oficines de Sabadell Atenció Ciutadana. En tots els casos, el consistori es compromet a actuar en un termini màxim de 72 hores.