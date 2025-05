Unanimitat per protegir els jardins de Can Feu

Els 27 regidors del ple municipal van donar suport ahir dimarts a la moció de l’Associació Cultural Can Feu per sol·licitar a la Generalitat que declari que el jardí de la Torre d’en Feu un bé cultural d’interès nacional (BCIN). El vocal de l’entitat Aleix González va reivindicar abans de la votació que ser BCIN, com ja és l’edifici des de l’any passat, “eleva la dignitat i la importància del castell com un dels millors elements patrimonials de Sabadell, on només n’hi ha quatre iguals: torre Berardo, Casal Antoni Casanovas, Casa Duran i molí d’en Mornau”.

Aleix González, durant la seva intervenció

David Chao

González va assenyalar que la llei preveu la declaració com a BCIN de l’entorn on es troba un bé que ja ho és si la seva propietat ho demana, per la qual cosa va instar el ple a donar-hi suport, ja que l’Ajuntament és el propietari del castell des del 2018. El jardí té una superfície d’una hectàrea, uns 10.000 metres quadrats, i ocupa la part que hi ha entre el carrer de Colòmbia i el passeig de Can Feu.

Pendents de les obres

L’any passat va quedar desert el concurs per dur a terme les primeres obres d’urgència a la Torre d’en Feu. La licitació es va tornar a obrir, ja sent l’edifici BCIN, i el tinent d’alcaldessa Adrián Hernández va anunciar ahir que “afortunadament s’han presentat empreses en aquesta ocasió”. No va concretar quantes, però va afegir que en les pròximes setmanes es preveu iniciar el procés d’adjudicació. Si no hi ha cap entrebanc, les obres podrien començar passat l’estiu i està previst que durin uns sis mesos. Ara, com que és BCIN, qualsevol intervenció que es fa en un BCIN implica la revisió de la Comissió territorial de Patrimoni Cultural de la Generalitat que l’avalua.

Hernández també va posar en valor que si l’edifici va ser declarat bé cultural d’interès nacional “és gràcies a la feina incansable de l’associació”, amb la qual es va comprometre a convocar pròximament per precisar els detalls de la sol·licitud de BCIN per al jardí que s’enviarà a la Generalitat per a la seva valoració. “Per coherència s’ha d’intentar, no hi perdem res”, va afegir el tinent d’alcaldessa, que va acabar la intervenció felicitant l’entitat i celebrant que “afortunadament comencem a tenir bones notícies per a la conservació del castell de Can Feu i esperem que en els pròxims mesos sigui realitat”.