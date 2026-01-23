El PP de Sabadell proposa mesures per augmentar les places d’aparcament

El Partit Popular de Sabadell planteja un paquet de mesures immediates per millorar la situació de l’aparcament als barris de la ciutat. La portaveu del grup municipal, Cuca Santos, ha presentat la moció aquest dijous, 22 de gener, amb la voluntat de portar-la al ple municipal de dilluns vinent. Segons el PP, la dificultat per aparcar s’ha convertit en un problema quotidià per a milers de veïns, especialment en barris com el Centre, la Creu Alta, la Concòrdia, Can Llong, Ca n’Oriac, Torre-romeu o els Merinals. “Aparcar genera estrès, pèrdua de temps i un impacte directe en la qualitat de vida i en el comerç de proximitat”, ha assenyalat Santos.
La proposta posa el focus en habilitar de manera temporal solars sense ús com a aparcaments provisionals, prioritzant aquells ubicats en zones amb més pressió d’estacionament. En paral·lel, es planteja dignificar els descampats que actualment ja s’utilitzen com a aparcament improvisat, amb actuacions bàsiques d’anivellament, compactació i drenatge per evitar la pols a l’estiu i el fang quan plou. La portaveu ha destacat que “no es requereixen grans inversions, sinó gestió, sentit comú i voluntat política per donar resposta a una de les principals preocupacions dels veïns de Sabadell”.
D’altra banda, la moció també inclou una campanya extraordinària de revisió de guals per detectar llicències caducades o irregulars, així com un pla de xoc per retirar vehicles abandonats de la via pública. A més, proposa auditar les places reservades per a persones amb discapacitat i reforçar la vigilància per evitar-ne l’ús indegut. “L’aparcament també és qualitat de vida”, ha conclòs Santos.