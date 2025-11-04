Precipitacions i temps inestable a Sabadell en els pròxims dies

Pluja i temps inestable a Sabadell de cara als pròxims dies, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). L'arribada de precipitacions començarà dimecres que ve al migdia, amb alguns ruixats molt lleugers a alguns punts de la ciutat que duraran tota la tarda, tal com preveuen els models meteorològics oficials de Catalunya. La intensitat, però, no augmentarà fins dijous, quan es preveu una precipitació acumulada de 19 litres per metre quadrat, aproximadament. Principalment, la pluja arribarà al matí, encara que s'allargarà fins al migdia i la primera hora de la tarda, quan, en principi, deixarà de ploure. De totes maneres, els núvols continuaran presents durant la resta del dia, tot i l'arribada de clarianes notables a partir de divendres.
Respecte a les temperatures, s'esperen dies força frescos, amb temperatures mínimes de 12 ºC, a la nit i a les primeres hores del matí, i màximes de 19 ºC, a les estones del migdia, en general. De totes maneres, pel dia més plujós de la setmana s'esperen temperatures encara més baixes, amb màximes de fins a 17 ºC. De fet l'episodi de precipitacions suposarà un canvi notable de la temperatura de cara als següents dies, ja que divendres es preveu que els termòmetres baixin fins als 7 ºC de mínimes i els 16 ºC de màxima.