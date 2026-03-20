Preocupació en una escola del Centre per l'aparició recurrent de productes d'higiene menstrual utilitzats i fulles d'afaitar

Les famílies de l’Escola La Trama, al Centre, han alertat d’una situació que qualifiquen de preocupant i persistent a l’entorn immediat del centre educatiu. Segons exposen, des de fa més d'un any apareixen de forma periòdica residus insalubres i potencialment perillosos a la via pública, especialment en els accessos a l’escola. Concretament, les famílies asseguren haver trobat productes d’higiene menstrual utilitzats —com compreses, tampons i els seus embolcalls—. La situació, expliquen, s’ha agreujat recentment amb la localització de restes d’objectes tallants, com fulles d’afaitar escampades a la zona. L’AFA lamenta que aquest tipus de materials suposen un risc evident per a la seguretat dels infants.
Les famílies assenyalen que aquests fets no són puntuals, sinó que es repeteixen amb una certa freqüència. Per això, l'AFA sospita que "algú ho fa de forma intencionada". Igualment, remarquen que els fets ja s’han traslladat en diverses ocasions tant a la direcció del centre com als serveis municipals.
Per la seva banda, fonts municipals confirmen que l’Ajuntament ha rebut recentment aquesta informació i que n'està al cas. El consistori té previst revisar el dispositiu de neteja de la zona i preveu intensificar la vigilància. Així mateix, es fa una crida al civisme perquè els residus es dipositin correctament als contenidors habilitats.