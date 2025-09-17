FOTOS | La TUS presenta tres nous busos articulats: "L'ampliació de la flota aportarà confort"

L’empresa responsable dels autobusos urbans de Sabadell, la TUS, ha presentat aquest dimecres la incorporació de tres vehicles articulats que s’uniran a la flota municipal per ampliar i millorar el servei del transport públic per excel·lència de Sabadell. L’alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés –acompanyada de la tinenta d’alcaldessa de l’Àrea d’Espai Urbà, Mar Molina– ha presentat l’acte, juntament amb Xavier Andreo i Juan Jesús Rodríguez, gerent i president de la TUS, respectivament. Han valorat molt positivament l’arribada de nous autobusos en circulació i asseguren que “hem volgut donar resposta a la demanda en augment que hi ha hagut darrerament”. “La TUS és un dels serveis més ben valorats de la ciutat i volem continuar ampliant-lo i millorant-lo”, ha explicat Farrés.
Es tracta de vehicles de gran capacitat (18,75 metres de longitud) que permetran portar fins a 133 passatgers (55, asseguts i 78, drets, aproximadament), cosa que suposa un 40% més que un autobús rígid estàndards, és a dir, els autobusos convencionals que hi ha en circulació. Aquests nous busos destinaran a reforçar les línies més freqüentades de Sabadell: l’L1, L2 i L3, que conformen l’eix principal de la ciutat i concentren el 33% dels viatgers de transport urbà. Els autobusos, de segona mà i condicionats de nou, s’han adquirit per un cost total de 359.440 €, incloent-hi els treballs d’adequació i posada a punt dels nous vehicles. “Tot i que no siguin nous, preveiem que durin uns 10 o 12 anys, no que sigui una inversió a curt termini”, ha explicat el gerent de la TUS, Xavier Andreo.
133
És el nombre de passatgers que podran transportar els nous autobusos articulats, un 40% més respecte dels rígids
“Pretenem ampliar més la flota”
Aquesta incorporació de nous vehicles, però, no és l’única que es preveu en els pròxims anys, sinó que, tal com ha assegurat Farrés, “la idea és que entre el 2027 i el 2028 acabi d’arribar la flota sencera” mitjançant una inversió de 12 milions d’euros. Així, tant l’Ajuntament de Sabadell com la mateixa empresa responsable, preveuen que en els pròxims tres anys s’incorporin 20 autobusos més: set nous autobusos articulats híbrids de 18 metres, 4 híbrids rígids i 9 elèctrics rígids de 12 metres.
Reajustament de les línies
A part, també s’han introduït millores al servei d’altres línies. S’han incorporat dos autobusos de reforç de les línies L5 i L55 durant les hores punta; s’han reajustat horaris arran de la demanda d’alguns usuaris, i s’ha incrementat la freqüència de pas d’algunes zones que permet passar dels 10 als 8 minuts als trams comuns i dels 20 als 16 als ramals. “L’ampliació de busos, doncs, suposarà una millora en molts sentits”, ha conclòs Farrés.
Fotos de Juanma Peláez