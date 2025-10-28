Demanen 12 anys de presó a un home per agredir sexualment a una menor

Un home va passar a disposició judicial després de ser acusat de cometre un delicte continuat d'agressió sexual a una menor de 16 anys, a Sabadell. El judici es va celebrar el passat 20 d'octubre, a l'Audiència Provincial de Barcelona, i el fiscal va demanar 12 anys de presó per a l'acusat. Segons el tribunal, entre l'acusat, major d'edat, i la víctima, menor, va sorgir una relació estreta que va portar l'home a cometre el delicte, després de proposar-li mantenir relacions sexuals. Tot i conèixer l'edat de la menor, l'acusat va cometre el delicte en diverses ocasions i, ara, s'enfronta a una pena de presó de fins a 12 anys.
Tot i haver-hi el consentiment de la menor, però, el Codi Penal recull en l'article 183 que "tothom qui intervingui en actes de caràcter sexual amb una menor de setze anys serà castigat com a responsable d'abús sexual a menor de 16 anys, encara que hi hagi consentiment, quan l'autor tingui coneixement de la seva edat". Dins d'aquest article, però, existeixen diversos graus i, en aquest cas, en haver-hi hagut penetració, la pena de presó oscil·la entre els 8 i els 12 anys. A part, quan el delicte es comet de manera reiterada, s'aplica un agreujant que podria augmentar la pena.