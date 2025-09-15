La Fiscalia demana més de 20 anys de presó per un home acusat de diversos delictes en contra de la seva parella sentimental. Els fets van ocórrer entre el 2014 i el 2017 a Sabadell i aquest dimecres vinent, dia 17 de setembre, a les 10 h, es durà a terme el judici a l'Audiència Provincial de Barcelona. A l'home se l'acusa d'un delicte de maltractament habitual, un delicte continuat d'injúries i vexacions, un delicte continuat d'amenaces, dos delictes d'agressió sexual i un delicte de detenció il·legal a l'interior del seu domicili.
Segons el fiscal que porta el cas, l'acusat va anar acumulant tots aquests delictes durant el transcurs de la relació sentimental de la parella. A part, l'home va causar a la víctima múltiples agressions físiques i psíquiques amb insults, empentes i amenaces. Segons expliquen des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en diverses ocasions la va agafar amb força, la va colpejar i la va agredir sexualment i, en una ocasió, la va deixar tancada durant unes hores a l'interior del domicili després d'una discussió que van tenir.
Segons el Codi Penal, els delictes de maltractament habitual oscil·len entre els sis mesos i els tres anys de presó; els delictes continuats d'injúries i vexacions pot variar entre multes, penes lleus o de 6 a 24 mesos de presó en funció de la gravetat; els delictes continuats d'amenaces, també entre els sis mesos i els tres anys; les agressions sexuals depenen de la gravetat, però acumulen diversos anys de presó (24 en total, si les dues agressions han estat amb penetració), i, finalment, les detencions il·legals estan penades amb entre 4 i 6 anys de presó. La suma de tots aquests delictes, doncs, han determinat els "més de 20 anys" que demana la Fiscalia per aquest cas.