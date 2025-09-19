ARA A PORTADA

Sabadell

Ja és aquí la Festa Major de Gràcia 2025: Consulta el programa

Activitats esportives, música en directe i gastronomia ompliran el barri de Gràcia del 19 al 21 de setembre

  • La Festa Major de Gràcia, en una imatge d'arxiu -
Publicat el 19 de setembre de 2025 a les 12:24
Actualitzat el 19 de setembre de 2025 a les 12:25

Gràcia viurà la seva Festa Major 2025 aquest cap de setmana. Del 19 al 21 de setembre un seguit d’activitats tindran lloc als carrers del barri. Torneigs de diferents esports, classes de ball, foodtrucks i música en directe seran els protagonistes del cap de setmana festiu.

Les celebracions començaran divendres a la plaça del Treball amb una gimcana multiesportiva. Anirà seguida de diferents tipus d’activitats fins a arribar el pregó de la Festa Major a les 22 h. La jornada de dissabte iniciarà a les 9 h amb una classe de taitxí, i continuarà amb un contacontes pels més petits, una festa de l’escuma i un concurs de paelles, entre altres. El dia tancarà amb una nit de concerts de grups de música com Roots Habits i Soul Garden.

Diumenge serà un últim dia ple d’activitats. Una sessió oberta de ioga marcarà l’inici del dia que continuarà amb altres sessions i tallers. Finalment, la fi de festa, a càrrec de les Bruixes del Nord, se celebrarà a les 21 h. Si no vols perdre’t res, pots consultar tota la programació en PDF.

Programa FM Gràcia Sabadell 25 by diaridesabadell

Notícies recomenades