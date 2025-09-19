ARA A PORTADA
L'aparcament de sorra de l'Eix Macià, una aventura diària: "Estaria millor asfaltat" Aleix Pujadas Carreras
Salvador Gomis, president de l’OAR: "La situació econòmica del club és molt delicada" Marc Segarra Rodríguez
La temporada de piscines tanca amb un descens de visitants a la Bassa i un augment d'afluència a la resta d'equipaments Redacció
Ja és aquí la Festa Major de Gràcia 2025: Consulta el programa
Activitats esportives, música en directe i gastronomia ompliran el barri de Gràcia del 19 al 21 de setembre