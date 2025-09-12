La Plana del Pintor protagonitza la represa de les festes majors de barri

Superada l’aturada estival i la Festa Major de Sabadell, el calendari de les festes majors de barri es reprèn aquest cap de setmana amb la de la Plana del Pintor.
El carrer del Caucas és el principal nucli d’activitat, que concentra totes les propostes amb l’excepció del berenar-sopar per a veïns de la tercera edat, dissabte a partir de les 17 h, en el local de l’associació de veïns del barri i els focs artificials, que es llançaran des de l’esplanada del parc del Nord.
La celebració va començar ahir divendres amb una desfilada de moda, diverses actuacions, el pregó i un primer concert, de Kantaka. Aquest dissabte, la jornada comença a les 9 h amb el torneig de petanca, continua després amb una xocolatada popular amb xurros (9.30 h) i, durant el matí, hi haurà jocs inflables (10 h), exhibició de karate (10.30 h), concurs de truites (11.30 h) i canó d’espuma (13 h).
A la tarda, a banda del berenar per a la gent gran, a les 18 h començarà la batucada per diferents carrers del barri i, durant la tarda i fins a mitjanit, diverses actuacions musicals.
Diumenge les activitats es duran a terme durant tot el dia, jornada en què a les 10.30 h se celebrarà la missa rociera i, a les 11 h, començarà el recorregut de la verge pels carrers del barri. A les 11.30 h, actuació del pallasso Pipo; 12.30 h, bicicletada i patinada popular. A les 14 h, paella popular al parc de l’associació, prèvia compra de tiquets en el bar o la carpa de la Penya Arlequinada durant els dies de la festa major.
Clourà la celebració el cant d’havaneres i rom cremat de diumenge a les 20.30 h i el llançament de focs artificials a les 22.30 h.