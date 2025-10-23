Sabadell posa l’accent en l’empresa inclusiva

Sabadell commemorarà un any més el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat amb una nova edició del programa Som Capaços, construïm camins, que se celebrarà entre el 3 de novembre i el 3 de desembre. Impulsat per l’Ajuntament amb la col·laboració de més d’una trentena d’entitats i institucions, el programa proposa una quarantena d’activitats amb l’objectiu de sensibilitzar la societat i promoure els drets i la inclusió de les persones amb discapacitat. Enguany, el focus principal se centrarà en la inserció laboral en l’empresa ordinària.
L’acte inaugural tindrà lloc el 7 de novembre al Teatre Principal, amb l’espectacle Això no és un final, de la companyia CIPO 4651, una proposta de teatre, dansa i circ sobre la superació i els límits. El 3 de desembre, coincidint amb el Dia Internacional, se celebrarà l’acte institucional i es llegirà el manifest de les entitats del sector, a més de presentar bones pràctiques d’empreses inclusives. Aquella mateixa tarda s’encendrà l’Arbre de les Capacitats a la plaça de la Sardana.
El programa inclou també la Fira de les Capacitats (9 de novembre, a La Rambla), sessions de cinema inclusiu, contes adaptats a biblioteques i llibreries, i visites guiades als museus conduïdes per persones amb discapacitat. El programa s’ha estructurat en diferents tipus de propostes: hi trobem activitats per a públic familiar, xerrades, activitats esportives, propostes per fomentar la inserció laboral, activitats adreçades a persones vinculades a les entitats, propostes culturals i accions de sensibilització.
Per reforçar l’objectiu, el web de l’Ajuntament de Sabadell, a través de Vapor Llonch, estrena un apartat amb recursos per a empreses i professionals de l’ocupació, i es faran dues trobades específiques: una xerrada al Casal Pere Quart (13 de novembre) i la jornada comarcal “Vallès Occidental. Sumem Capacitats” (27 de novembre, a la Fira Sabadell).