La protectora d'animals de Sabadell es prepara per a l'estiu: "Esperem que es buidin les gàbies"

La Lliga Protectora d’Animals de Sabadell afronta el 2025 amb un balanç positiu dels primers quatre mesos de l’any. Fins a l’abril, el refugi ha registrat 210 adopcions, un augment significatiu respecte al mateix període del 2024, quan van ser 158. A més, les defuncions d'animals han estat només 19, el nombre més baix dels darrers cinc anys.

Segons explica Claudia Matheja, responsable del refugi, "són bones xifres, especialment pel que fa als gats, que les adopcions s’han disparat gràcies al Momotaro Cat Café". Aquest espai, que va obrir el desembre de 2024, acull entre 6 i 8 gats del refugi en un entorn més tranquil i visible per al públic. Des de la seva obertura, més de 30 gats han estat adoptats gràcies al cafè. "És un espai molt menys estressant per als gats i facilita molt el contacte amb possibles adoptants", comenta Matheja. En total, les adopcions de gats han augmentat un 58% respecte al 2024 (de 71 a 112 fins a l’abril).

Momotaro Cat Cafè a Sabadell

"Esperem no arribar amb les gàbies plenes"

Els gossos tenen més dificultat per a trobar família. L'abandonament de gossos ha augmentat aquest any, amb un 10% més d'ingressos (8 gossos més), però les adopcions han quedat pràcticament iguals (+2%). Especialment preocupant ha estat el mes d’abril, quan només dos gossos van trobar una nova llar. Tot i així, Matheja és optimista: "Al maig hem tingut diverses pre-adopcions i esperem que es formalitzin ben aviat per no arribar a l’estiu amb les gàbies plenes".

Gos a la Lliga protectora d`animals de Sabadell

Actualment, la protectora té sota la seva cura 240 animals: 117 gossos i 81 gats al refugi i més 19 gossos i 23 gats en cases d'acollida. La situació és gestionable, però el centre continua depenent de l'ajuda ciutadana per garantir espais, adopcions i recursos.

Una crida a l’adopció responsable

Des de la Lliga Protectora es fa una crida a l’adopció responsable, especialment de cara als mesos d’estiu, quan augmenten els abandonaments. “Necessitem que la gent s’animi a adoptar, però també que ho faci amb compromís i realisme. Els animals no són objectes temporals”, adverteix Matheja.