FOTOS | Punt final a la selectivitat 2025: abraçades, moments de mem i vaixells a Menorca

“Ja està, ja està”, es deien dues estudiants després de sortir de l’últim examen de les Proves d’Accés a la Universitat. El Campus UAB de Sabadell ha estat escenari aquest divendres d’abraçades i salts d’alegria. La selectivitat 2025 s’ha fos, després de setmanes de fer colzes; i de dos anys de batxillerat retenint conceptes i conceptes. “La sensació ara que he acabat és de màxim alliberament”, confessava la Jana Alamego, de l’institut Ferran Casablancas. El 25 de juny es farà públic el veredicte i els prop de 1.500 sabadellencs que s’han inscrit a les PAU sabran si tenen prou nota per accedir a les carreres i a les universitats que tenen com a primera opció. La majoria dels joves, però, ara prefereix no pensar-hi. Els emociona més saber que l’estiu per a ells ja ha començat. “Marxem a Menorca amb tots els amics, ara per Sant Joan”, celebra el Marc López, del Col·legi Sagrada Família. No està escrit enlloc, però aquesta destinació s’ha convertit quasi en una tradició pels sabadellencs que acaben les PAU.

I des de les sabates del docent, la selectivitat també es viu amb cert nerviosisme. “Fa dos anys que treballem conceptes amb ells i a vegades patim per si els nervis els juguen una mala passada”, apunta Toni Castillo, professor de l’institut Jaume Viladoms. En uns exàmens tan decisius, Castillo afegeix que mentre els estudiants són a l’aula és inevitable pensar: ‘Com serà l’examen?’, ‘Els hi estarà anant bé?’.

Com cada convocatòria, la selectivitat ha deixat infinitat de reaccions. Algunes de divertides –i àmpliament virals a les xarxes– com analitzar des del punt de vista d’un filòsof si un jove de 20 anys ha de mirar vídeos de gatets a TikTok, en l’examen de Filosofia. O analitzar un ‘listening’ d’Anglès que parlava constantment d’Uluru; que ha resultat ser una muntanya australiana sagrada pels aborígens.

La cara menys agradable es va viure sobretot en l’examen de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, de divendres al migdia. Al Campus UAB de Sabadell n'han estat molts els estudiants que han acabat amb llàgrimes de cocodril regalimant per la cara. Es queixaven de la dificultat. Igualment, l’examen de Llengua Castellana –el primer i sempre el que genera més expectativa– va induir els estudiants en un mar d’incertesa. Precisament, se’ls demanava un text expositiu per descriure la ‘incertidumbre’; un mot que va agafar desprevinguts a molts joves.

