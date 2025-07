Més punts d'aigua a Sabadell per combatre la calor: on se situaran?

L'Ajuntament de Sabadell, en coordinació amb l'empresa Aigües Sabadell, ha tirat endavant una iniciativa per combatre la calor que s'espera a la ciutat durant el mes d'agost. Després d'un juny de rècord i un juliol ennuvolat, l'agost es preveu càlid i, per això, s'han afegit 10 punts d'aigua més a quatre localitzacions de màxima afluència de la ciutat: a la plaça del Mercat Central, al Passeig, a l'Eix Macià i a l'avinguda de Matadepera. Es calcula que són els quatre punts de la ciutat on més gent transita, en general, i on, per tant, és més necessari reforçar-hi l'abastiment d'aigua.

Aquest reforç arriba poc després que es pogués reprendre l'activitat de les fonts ornamentals arreu de la ciutat, aturades de manera obligada a causa de la forta sequera que vam patir durant uns mesos. A poc a poc, però, amb l'eliminació d'aquestes restriccions, es van anar recuperant els diversos punts d'aigua de la ciutat i, a part, s'han pogut afegir espais d'hidratació extra.

Màxima precaució

Tot i que ha estat un juliol poc calorós i liderat pels núvols i els ruixats espontanis, l'agost es preveu més càlid i cal vigilar els cops de calor i l'exposició al sol. Davant d'això, es pot fer ús dels diversos refugis climàtics de la ciutat i dels punts d'aigua repartits per tot el municipi. Principalment, es fa una crida a la vigilància dels més petits i dels majors de 75 anys, ja que són grups d'edat vulnerables i amb més risc de patir conseqüències de la calor. L'Ajuntament recomana, principalment, una correcta ventilació dels domicilis, una hidratació constant i, en la mesura del possible, estar poca estona exposada al sol.