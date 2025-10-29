ARA A PORTADA

On es troba cada parada de castanyes de Sabadell?

En total, en consten 46 arreu de la ciutat, encara que no n'hi ha a tots els barris

Publicat el 29 d’octubre de 2025 a les 11:12
Actualitzat el 29 d’octubre de 2025 a les 11:14

Arriba la tardor i, al cap de poc, la Castanyada. La ciutat de Sabadell comptarà amb un total de 46 parades de castanyes repartides per tota la ciutat, encara que no tots els barris disposaran de punts de venda dels aliments més característics de la celebració: castanyes, panellets, moniatos... El calendari de venda el va emetre l'Ajuntament de Sabadell fa uns dies i se'n poden vendre des de dissabte passat, dia 25 d'octubre, fins dissabte vinent, dia 1 de novembre, coincidint amb Tots Sants. De totes maneres, tan sols poden muntar parades les entitats i associacions inscrites al registre, centres escolars, associacions de famílies i centres d'estudi. L'horari de venda al públic serà de 12 hores diàries, de 9 h a 21 h, encara que no totes les parades faran el mateix horari ni els mateixos dies. 

On s'instal·laran les parades i quins dies?

Del 25 d'octubre a l'1 de novembre

  1. Avinguda de Matadepera, 15
  2. Plaça de l'Imperial
  3. Carretera de Prats de Lluçanès, 183
  4. Passeig del Comerç, 11
  5. Passeig dels Almogàvers, 3
  6. Plaça de Farell
  7. Plaça de les Dones del Tèxtil
  8. Plaça de la Creu Alta
  9. Plaça d'Espanya (a la sortida d'FGC)
  10. Plaça del Mestre Planas
  11. Plaça de la Concòrdia
  12. Parc d'Odessa (davant del carrer de Viena)
  13. Carrer de Pi i Maragall (davant d'FGC)
  14. Plaça de l'Àngel
  15. Avinguda de Matadepera (davant del carrer d'Arxiduc d'Àustria)
  16. Rambla, 2
  17. Rambla, 1
  18. Rambla, 43-45
  19. Rambla, 182-184
  20. Rambla, 243
  21. Carrer de Josep Comas (cantonada amb carrer de Pardo Bazan)
  22. Plaça del Treball
  23. Avinguda de Barberà, 238
  24. Avinguda d'Onze de Setembre, 125
  25. Plaça de l'Àngel
  26. Carrer de Montcada, 2
  27. Via d'Alexandra, 62
  28. Plaça del Gas
  29. Avinguda de Barberà, 2
  30. Carrer de Varsòvia, 65
  31. Avinguda de Francesc Macià, 35

A partir del dimecres 29 d'octubre

  1. Ronda de Zamenhof, 28
  2. Carrer d'en Font, 1
  3. Rambla, 52 (fins al 31/10)
  4. Rambla, 77 (fins al 31/10)
  5. Plaça de la Creu Alta (fins al 31/10)
  6. Entorn avinguda de Francesc Macià, 58-60 (fins al 31/10)
  7. Carrer de la Indústria (només 31/10)
  8. Avinguda de Matadepera - plaça del Pi (del 30/10 al 31/10)
  9. Plaça del Pla de l'Amor (del 30/10 al 31/10)
  10. Plaça del Pi (del 30/10 al 31/10)
  11. Rambla, 210 (del 30/10 a l'1/11)
  12. Plaça del Pi Pi (del 30/10 a l'1/11)
  13. Carrer de les Tres Creus, 2 (del 30/10 a l'1/11)
  14. Avinguda de Lluís Companys (només 1/11)
  15. Plaça del Tintín (31/10 i 1/11)

