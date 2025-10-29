On es troba cada parada de castanyes de Sabadell?

Arriba la tardor i, al cap de poc, la Castanyada. La ciutat de Sabadell comptarà amb un total de 46 parades de castanyes repartides per tota la ciutat, encara que no tots els barris disposaran de punts de venda dels aliments més característics de la celebració: castanyes, panellets, moniatos... El calendari de venda el va emetre l'Ajuntament de Sabadell fa uns dies i se'n poden vendre des de dissabte passat, dia 25 d'octubre, fins dissabte vinent, dia 1 de novembre, coincidint amb Tots Sants. De totes maneres, tan sols poden muntar parades les entitats i associacions inscrites al registre, centres escolars, associacions de famílies i centres d'estudi. L'horari de venda al públic serà de 12 hores diàries, de 9 h a 21 h, encara que no totes les parades faran el mateix horari ni els mateixos dies. \r\n\r\nOn s'instal·laran les parades i quins dies?\r\n\r\nDel 25 d'octubre a l'1 de novembre\r\n\r\n\r\n\tAvinguda de Matadepera, 15\r\n\tPlaça de l'Imperial\r\n\tCarretera de Prats de Lluçanès, 183\r\n\tPasseig del Comerç, 11\r\n\tPasseig dels Almogàvers, 3\r\n\tPlaça de Farell\r\n\tPlaça de les Dones del Tèxtil\r\n\tPlaça de la Creu Alta\r\n\tPlaça d'Espanya (a la sortida d'FGC)\r\n\tPlaça del Mestre Planas\r\n\tPlaça de la Concòrdia\r\n\tParc d'Odessa (davant del carrer de Viena)\r\n\tCarrer de Pi i Maragall (davant d'FGC)\r\n\tPlaça de l'Àngel\r\n\tAvinguda de Matadepera (davant del carrer d'Arxiduc d'Àustria)\r\n\tRambla, 2\r\n\tRambla, 1\r\n\tRambla, 43-45\r\n\tRambla, 182-184\r\n\tRambla, 243\r\n\tCarrer de Josep Comas (cantonada amb carrer de Pardo Bazan)\r\n\tPlaça del Treball\r\n\tAvinguda de Barberà, 238\r\n\tAvinguda d'Onze de Setembre, 125\r\n\tPlaça de l'Àngel\r\n\tCarrer de Montcada, 2\r\n\tVia d'Alexandra, 62\r\n\tPlaça del Gas\r\n\tAvinguda de Barberà, 2\r\n\tCarrer de Varsòvia, 65\r\n\tAvinguda de Francesc Macià, 35\r\n\r\n\r\nA partir del dimecres 29 d'octubre\r\n\r\n\r\n\tRonda de Zamenhof, 28\r\n\tCarrer d'en Font, 1\r\n\tRambla, 52 (fins al 31/10)\r\n\tRambla, 77 (fins al 31/10)\r\n\tPlaça de la Creu Alta (fins al 31/10)\r\n\tEntorn avinguda de Francesc Macià, 58-60 (fins al 31/10)\r\n\tCarrer de la Indústria (només 31/10)\r\n\tAvinguda de Matadepera - plaça del Pi (del 30/10 al 31/10)\r\n\tPlaça del Pla de l'Amor (del 30/10 al 31/10)\r\n\tPlaça del Pi (del 30/10 al 31/10)\r\n\tRambla, 210 (del 30/10 a l'1/11)\r\n\tPlaça del Pi Pi (del 30/10 a l'1/11)\r\n\tCarrer de les Tres Creus, 2 (del 30/10 a l'1/11)\r\n\tAvinguda de Lluís Companys (només 1/11)\r\n\tPlaça del Tintín (31/10 i 1/11)\r\n\r\n