“Han de combatre l’incivisme al parc del Nord”

El parc del Nord de Sabadell, inaugurat fa menys d’un any i una de les grans reivindicacions veïnals de la ciutat, ha esdevingut també un focus de queixes per incivisme i actes vandàlics, unes denúncies que han arribat fins a l’Ajuntament, que estudia mesures per posar-hi remei. Veïns denuncien nits marcades per festes, sorolls, botellots, música i baralles. “Estem ballant fins a les dues de la nit, i toca llevar-se a les vuit amb les màquines tallant l’herba”, lamentava una veïna que, assegura, ha traslladat el malestar al consistori i es troba a l’espera d’una solució. Les queixes més insistents, però, arriben per les nits.
Durant tot l’estiu, els veïns asseguren haver patit festes, grups fent sorolls al carrer i bevent fins a altes hores de la nit, partides sorolloses de petanca o bàsquet i música amb altaveus. “La policia no sempre ha fet acte de presència, i quan ha vingut, sovint ha arribat massa tard”, denuncia un altre resident, que assegura haver trucat diverses vegades. Davant les queixes, l’Ajuntament assegura que està en contacte amb el veïnat i no descarta prendre mesures dràstiques, com el tancament del parc durant les nits. “Ens hem vist obligats a conviure amb soroll fins a la una o les dues de la nit. I, a les vuit del matí, començaven les màquines de jardineria”, lamenta un veí que assegura haver presentat queixes.
“El parc, fruit de molts anys de reivindicació, ha estat objecte de l’incivisme”, lamenten fonts veïnals. “L’Ajuntament ho ha de combatre”, demanen. Ja des de la seva inauguració, el Parc del Nord ha estat objecte de vandalisme: bancs saquejats, mobiliari malmès, grafits i tanques trencades a l’àrea de gossos. “És un parc increïble, uns vàndals van robar bancs els primers dies”, lamentava Mariano Molina, de la Comissió del Parc del Nord, dos mesos després de la seva obertura. Els veïns reclamen ara més presència policial, més control de l’incivisme i una millor gestió del manteniment.
A banda, altres veïns lamenten que, des de l’abril, gairebé cada dia s’han realitzat tasques de manteniment amb desbrossadores de gasolina a partir de les vuit del matí.
“Es manté la vigilància”
Pel que fa a les nits, fonts de l’Ajuntament de Sabadell asseguren que s’està estudiant el tancament del recinte, seguint el model del Parc de les Aigües i altres espais verds de Catalunya. “Mentrestant, es manté la vigilància amb el patrullatge policial habitual i es fa una crida al civisme i a la implicació de tothom per garantir la convivència”, subratllen fonts municipals.
En relació amb les tasques de jardineria, les mateixes fonts reconeixen les molèsties, però remarquen que les tasques de jardineria han seguit un criteri preventiu: “Durant l’estiu les feines de manteniment s’han iniciat a primera hora del matí per garantir el bon estat del parc i, alhora, protegir la salut dels treballadors davant les altes temperatures. Ara que la calor comença a afluixar, revisarem la millor manera de compatibilitzar aquest manteniment imprescindible amb el descans dels veïns”, apunten des del consistori.
Tancar el parc o més policia?
La possibilitat de restringir l’accés nocturn ha estat ben rebuda per part d’alguns residents, malgrat que d’altres ho consideren “excessiu”. “Necessitem que hi hagi control a la zona, o bé més policia o que l’accés quedi restringit”, defensa Andrés, veí del nord. Segons el veí, “no es tracta de limitar l’ús del parc, sinó de garantir que tothom en pugui gaudir sense que es converteixi en un espai de conflicte constant”.
Hi ha qui veu el tancament del parc com la garantia per a garantir el descans veïnal. Altres residents consideren que “seria suficient” amb un patrullatge “més intensiu”. “És millor posar policies que deixar tots els veïns sense parc”, considera una altra veïna del Torrent.