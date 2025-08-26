ARA A PORTADA

Sabadell

Quines activitats de Festa Major dispararan pirotècnia i quines recomenacions cal seguir?

L'Ajuntament de Sabadell ha repartit alguns cartells grocs que adverteixen a la ciutadania les activitats que tindran foc i soroll

  • Un dels correfocs de la Festa Major del 2024 -
Publicat el 26 d’agost de 2025 a les 17:32
Actualitzat el 26 d’agost de 2025 a les 17:38

Sabadell s'omplirà de cercaviles, correfocs, timbalers i, també, de molt soroll i pirotècnia durant la Festa Major. Des de l'Ajuntament de Sabadell, han repartit uns quants cartells per les zones que es veuran afectades pels correfocs i cercaviles i per on, en conseqüència, s'hi dispararà pirotècnia. L'avís va dedicat a veïns i establiments que estiguin a peu de carrer i puguin veure's malmesos per les guspires i els petards, i a les persones que segueixin el correfoc. Protecció Civil, del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, va publicar un seguit de consells per fer front a aquests esdeveniments i reduir al màxim qualsevol possibilitat d'incendi o afectació als locals, cases i persones. 

Què es recomana als veïns?

  1. Treure del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el correfoc, per evitar accidents (testos, plantes, bosses d'escombraries...). 
     
  2. Retirar els vehicles de la zona per on passarà la cercavila.
     
  3. Tancar les portes, finestres i balcons, i protegir les obertures per evitar que entri qualsevol espurna o coet.
     
  4. Recollir la roba estesa i plegar els tendals per prevenir qualsevol ignició. 
     
  5. No llençar aigua en cap cas. D'aquesta manera, s'evitarà que la pólvora es mulli i exploti o surti en direcció inesperada.

I a les persones que segueixin el correfoc?

  1. Segueix les indicacions dels organitzadors i informa't dels llocs per on passarà el correfoc.
     
  2. Posar-se roba pantalons llargs i samarretes de màniga llarga de cotó, un barret de roba i unes sabates esportives de pell que t'agafin fort els peus.
     
  3. En cas que se t'encengui la roba, tira't a terra i rodola per apagar les flames. No has de córrer en cap cas, ja que les flames es podrien violentar més. Cal mantenir la calma. 
     
  4. Evitar, sempre que es pugui, les aglomeracions i els taps de la gent.    
     
Quins dies hi haurà cercaviles amb pirotècnia?

Dijous 4 de setembre 

  1. Cercavila de l'Animalada Petita, a les 17:30 h, des de la plaça del Gas (recorregut circular).  

  2. Cercavila de l'Animalada, a les 22 h, des de la plaça del Gas (recorregut circular).  

Divendres 5 de setembre

  1. Seguici d'inici de la Festa Major, a les 18:45 h, des de la Rambla fins a la plaça de Sant Roc.  

Dissabte 6 de setembre   

  1. Cercavila de Festa Major, a les 18:45 h, des de la plaça de la Creu Alta fins a la plaça de Sant Roc.
     
  2. Correfoc infantil, a les 21 h, des de la plaça de la Creu Alta fins a la plaça del Doctor Robert.
     
  3. Cercavila de bèsties de foc, a les 22 h, des del racó del Campanar fins a la plaça del Mercat.

Diumenge 7 de setembre

  1. Cercavila infernal i mercat de foc, a les 21 h, des de la plaça de la Creu Alta fins al Mercat Central, cantonada amb carrer de Colom. 

Dilluns 8 de setembre

  1. Cercavila fantasma, a les 10 h, des del carrer de la República fins al passeig de la Plaça Major, 59.     
                                                                                                                  
  2. Seguici de cloenda de la Festa Major, a les 19:30 h, des del carrer de la Palanca, fins a la plaça de Sant Roc.

